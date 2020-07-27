Krampa neden olan etkenler

İHA

Tekne faciasından kurtulan 8 yaşındaki Veysel, 3 yıl süren yaşam savaşını kaybetti. Faciadan kurtulan 4 kişi arasında yer alan Veysel'in babası Şerafettin Büyükyaşar ile Emre Kırlangıç hayatını kaybetmişti.

Acı olay, 16 Temmuz 2017 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sekapark açıklarında meydana geldi. Şerafettin Büyükyaşar (33),oğlu Veysel Büyükyaşar (5) ve arkadaşları Emre Kırlangıç (27),Hakan Uzel (35) ve 7 yaşındaki Sedat Uzel balık tutmak için tekne kiralayarak denize açıldı.

SAĞ KURTARILAN 4 KİŞİDEN BİRİ VEYSEL'Dİ

Denize açılan 5 kişinin içinde bulunduğu tekne su alarak batınca teknedekiler denize düştü. 4 kişinin sağ kurtarıldığı olayda Emre Kırlangıç ve Şerafettin Büyükyaşar yaşamlarını yitirdi. Şerafettin Büyükyaşar'ın oğlu Veysel ise hayata döndürüldü. Yaklaşık 4 ay süren tedavisinin ardından taburcu edilen 8 yaşındaki Veysel, 3 yıldır bitkisel hayatta yaşama tutunmaya çalışıyordu.

3 YIL SÜREN YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Şerafettin Büyükyaşar ile Müjde Büyükyaşar çiftinin 2 çocuğundan biri olan minik Veysel Büyükyaşar yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü yaşam mücadelesini son olarak Gebze'de tedavi gördüğü hastanede kaybetti. Veysel'in vefatı ailesini, akrabalarını üzüntüye boğdu. Küçük Veysel'den geriye ise 3 yıl önce, annesi Müjde Yalşar'ın yanı başında oğlu için yardım istediği fotoğraf ve görüntüleri kaldı. Küçük Veysel'in tamamlanan işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.