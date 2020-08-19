İHA

Samsun'da bir kişi sabah saatlerinde otobüs terminalinde üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Gencin alev topu içinde koştuğu dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Korkunç olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Yusuf Ziya Yılmaz Samsun Şahirlerarası Otobüs Terminali'nde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ikamet eden 24 yaşındaki S.A., ailesiyle birlikte Ordu'nun Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi'ne fındık toplamaya gitti.

BAĞIRARAK KENDİNİ ATEŞE VERDİ

Amcasının oğlunu uyuşturucu suçundan ihbar ettiği iddia edilen S.A., kendisini öldürecekleri korkusu ile Fatsa'dan Samsun otogarına gelip akaryakıt istasyonundan 1.5 litre su şişesine aldığı benzini üzerine dökerek "Ben büyük bir şerefsizlik yaptım" diye bağırarak kendini ateşe verdi.

HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ

Alevler içinde kalıp otogar giriş kapısı önünden koşarak kafeterya kısmına giden S.A.'yı burada otogar çalışanları yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek söndürdü. 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.A. yanık merkezinde tedavi altına alındı. S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

'TUHAF TUHAF HAREKETLERİ VARDI'

Olayın görgü şahitleri, "Burada dolaştı. Tuhaf tuhaf hareketleri vardı. Önce göğsüne, sonra ayaklarına döktü benzini. Muavine 'yangın söndürücüyü al' dedim. Burada birileri de ikna etmeye çalışıyordu. Bir tur atıp geldi ve ateşledi. Parlayınca diğer tarafa koştu. Muavin de yangın söndürücüyle peşine düştü. Yetişmeseydi tamamen yanmıştı" dedi.

Görgü şehitleri gencin kendisini yakmadan önce, "Ben büyük bir şerefsizlik yaptım" diye bağırdığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.