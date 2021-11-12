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Son dakika haberi Türkkan hakkındaki fezleke Meclis’e ulaştı

İYİ Partili Türkkan hakkında hazırlanan fezleke Meclis'e ulaştı, Karma Komisyon'a sevk edildi

FEZLEKE MECLİSTE! Son dakika: Lütfü Türkkan hakkındaki fezleke Meclis’e ulaştı - Haberler
Türkkan hakkındaki fezleke Meclis’e ulaştı
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AA

Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, Meclis Başkanlığına sunuldu.

AA'da yer alan habere göre, Türkkan hakkında hazırlanan Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım'da Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmiş, olayla ilgili Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

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