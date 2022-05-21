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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İstanbul Beşiktaş’ta ünlü restoranın istinat duvarı çöktü: 1 ölü
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Ünlü restoranın istinat duvarı çöktü: 1 ölü!

İstanbul Beşiktaş’ta Nispetiye Caddesi üzerindeki ünlü restoranın istinat duvarı çöktü. Arkadaşıyla gezintiye çıkan yabancı uyruklu iki kişi, kaldırımda yürürken duvarın çökmesi sonucu beton blokların altında kaldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki arkadaştan durumu ağır olan Ürdünlü diplomat Ahmet Salim Subbed hayatını kaybetti

Son dakika haberi: İstanbul Beşiktaş’ta ünlü restoranın istinat duvarı çöktü: 1 ölü
Ünlü restoranın istinat duvarı çöktü: 1 ölü!
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İHA

İstanbul'da dün, saat 23.30 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan bir televizyon kanalında program yapan Somer Şef olarak bilinen Somer Sivrioğlu’na ait lüks restoranın önünde akılalmaz bir olay meydana geldi.

ÇÖKEN DUVAR 2 KİŞİNİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, otomobille Nispetiye Caddesi’ne gelen iki arkadaş kaldırımda yürümeye başladı. O sırada çöken duvar iki arkadaşın üzerine devrildi.

OLAY YERİNDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Beton blokların altında kalan iki kişiyi gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri çöken duvarın altında kalan Ahmet Salim Subbed ve Bahaettin Shanableh adlı kişileri çıkarmak için çalışma yaptı.

ÜRDÜNLÜ DİPLOMAT HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin de anında müdahale ettiği yaralılar, çöken duvarın altından çıkarılıp ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve durumun ağır olduğu öğrenilen eski Ürdünlü diplomat Ahmed Salim Subbed yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bahaettin Shanableh’ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

"BÜTÜN BLOK BİR ANDA DEVRİLDİ"

Olaya şahit olan bir vatandaş, "Bir araba geldi arabadan 5-6 kişi indi. O esnada arabadan iner inmez bütün blok üzerlerine devrildi. 2 kişi altında kaldı. Vatandaşlar ekiplerle beraber kurtarmaya çalıştı. Duvarın altında kalan 2 kişiydi, birinin durumu ağırdı" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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