Yine bıçak! Araya gireni öldürdü 0:00 / 0:00

AA

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Çarşı Mahallesi'nde 19 yaşındaki H.Ö. ile üvey babası E.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ö., E.E. ile araya giren üvey babasının arkadaşı Ü.Ş.'yi bıçakla yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ü.Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı E.E. ise Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ü.Ş.'nin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. H.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.