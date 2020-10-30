Yine bıçak! Araya gireni öldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi! Üvey babasını yaralayan genç, araya gireni öldürdü
ABONE OL

Yine bıçak! Üvey babasını yaralayan genç, araya giren kişiyi öldürdü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, 19 yaşındaki H.Ö. ile üvey babası E.E. arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Genç, üvey babası ile araya giren üvey babasının arkadaşı Ü.Ş.'yi bıçakladı. Olayda, Ü.Ş. olay yerinde hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Üvey babasını yaralayan genç, araya gireni öldürdü
Yine bıçak! Araya gireni öldürdü
0:00 / 0:00
AA

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Çarşı Mahallesi'nde 19 yaşındaki H.Ö. ile üvey babası E.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ö., E.E. ile araya giren üvey babasının arkadaşı Ü.Ş.'yi bıçakla yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ü.Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı E.E. ise Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ü.Ş.'nin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. H.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 VGM burs başvuru sonuçları sorgulama
GÜNDEMVakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları ne zaman ...
KYK burs başvurusu 2020! Son gün tarihi nedir? KYK kredi burs başvuru ekranı e-devlet
GÜNDEMKYK burs başvurusu nasıl yapılır?
SON DAKİKA HALİL SEZAİ! Halil Sezai'nin yargılanmasına başlandı! - Haberler
GÜNDEMHalil Sezai hakim karşısında!
Mesut Yılmaz kimdir? Mesut Yılmaz ölüm sebebi nedir? Mesut Yılmaz hayatı hakkında
GÜNDEMMesut Yılmaz kimdir?
Son dakika: Mesut Yılmaz yaşamını yitirdi! Mesut Yılmaz kimdir? Mesut Yılmaz'ın siyasi kariyeri - Haberler
GÜNDEMMesut Yılmaz yaşamını yitirdi!
Samsun'da yabancı uyruklu 16 DEAŞ'lı yakalandı
GÜNDEMSamsun'da yabancı uyruklu 16 DEAŞ'lı yakalandı
Işık ihlali yapan minibüste sıkıştı
GÜNDEMIşık ihlali yapan minibüste sıkıştı
Son dakika haberi Gara'da eylem hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü!
GÜNDEMGara'da eylem hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü!
Denizli'de bir mahalleye karantina
GÜNDEMDenizli'de bir mahalleye karantina
SON DAKİKA DEHŞET! Anne ile oğlu alevlerin arasında kaldı! - Haberler
GÜNDEMAnne ile oğlu alevlerin arasında kaldı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X