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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Yaşar Güler Şırnak'ta denetlemede

        Son dakika haberi Yaşar Güler Şırnak'ta denetlemede

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile MSB Bakan Yardımcısı Şuay Alpay Şırnak'ta denetleme ve incelemelerde bulundu. Bakan Güler, Kuzey Irak'ta devam eden operasyonlar hakkında talimat verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 13:36 Güncelleme: 13.03.2024 - 13:50
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        Yaşar Güler Şırnak'ta denetlemede
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        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile birlikte Şırnak’a gitti.

        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından helikopterle 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçen Bakan Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde bulundu.

        Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Güler, bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

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