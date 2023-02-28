Yer bilimciler cevapladı... Bu depremler sürecek mi?

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

Türkiye üç haftayı aşkın süredir kelimenin tam anlamıyla bir deprem fırtınası yaşıyor. 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş Pazarcık'taki 7.7 ve Elbistan'daki 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, 20 Şubat'ta Hatay Defne'de 6.4, Samandağ'da ise 5.8 büyüklüğünde iki deprem oldu.

DEPREMLER PEŞ PEŞE GELİYOR Bu depremlerle yeniden ortaya çıkan deprem korkusu bitmedi. 20 Şubat'ta Elazığ'daki 4.9 büyüklüğünde depremle sarsıldık. 24 Şubat'ta Sivas ve Malatya'da 4.7 büyüklüklerinde, 25 Şubat'ta Niğde'de 5.3, Malatya'da dün 5.6, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ise 5 büyüklüğünde depremler birbirini izledi. Depremin son adresi ise dün gece 4.1 ile akşam saatlerinde İzmir Körfezi oldu.

DEPREMLER DEVAM EDECEK Mİ? Habertürk, peş peşe yaşanan bu depremlerin nedenini ve devam edip etmeyeceğini konunun uzmanları jeologlarla konuştu. İşte yer bilimcilerin deprem fırtınasına ilişkin değerlendirmeleri... Prof. Dr. Okan TÜYSÜZ:

PAZARCIK 7.7 DEĞİL 7.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz. "Hepsi tek bir olay ama 7.7'nin içinde iki ya da deprem olduğunu düşünüyorum. Bir defa bizim 7.7 olarak ifade ettiğimiz 6 Şubat'ta yaşanan Pazarcık depremini dünya 7.8 olarak kabul ediyor. Onu belirtmem gerekir. Bu depremin içinde en az iki üç deprem var. Bu deprem 7.6 ile kuzeyde Elbistan'ı tetikledi.

"BÖLGENİN ETKİLENMESİ SONUCU YAŞANIYOR" Sonra Samandağ 6.4 ile tetiklendi. Sonra onun içerisinde iki tane daha 6 büyüklüğünde oldu. Onlar da yine 7.8'in peşinden geldiler. 5'lik depremlerin çoğu artçı, uzakta olan depremlerse tetiklenme ile yaşandı. Daha uzakta olan depremler, büyük depremin etkisiyle gelişen depremler. Bingöl'de olan da Niğde Bor'da olan da bölgenin etkilenmesi sonucu yaşandı.

"DEPREMLER DEVAM EDECEK" Bu depremler devam edecek. En azından birkaç ay, azalarak da olsa devam edecek ama arada büyük de olabilir. Genel olarak ana şokun bir altına kadar beklenir, mutlaka olacak değil ama 7.8'i gördük ve 6.8'e kadar çıkabileceği biliniyor.

"ARTÇILARA DİKKAT ETMEK GEREKİYOR" Artçılara dikkat etmek gerekiyor. Dün yaşadığımız Malatya'daki olay çok acı. Defalarca söylememize rağmen insanlar enkazlara giriyor ve molozların altında kalıyor. Buna lütfen dikkat edelim." Prof. Dr. Hasan SÖZBİLİR:

PAZARCIK VE ELBİSTAN, ELAZIĞ'IN TETİKLEMESİYDİ Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Hasan Sözbilir. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir şu değerlendirmede bulundu:

"İKİ BÜYÜK DEPREM BUNUN ETKİSİYDİ" "6 Şubat'ta yaşadığımız Kahramanmaraş depremleri; 24 Ocak 2020'de Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin tetiklemesi sonucu oldu. Elazığ depremi sonrası Pütürge'nin güney kısmında stres birikmesi söz konusu oldu. İki büyük deprem bunun etkisiydi.

"DAF ÜZERİNDEKİ TÜM DEPREMLER BİRBİRİYLE BAĞLANTILI" Pazarcık ile Amanos segmenti, Elbistan ile 2. Çardak Doğanşehir hattı kırıldı. Sürgü Fayı kırılmadı. 1986'da kırılan Sürga Fayı enerjiyi transfer etti. DAF'ın kolları Pütürge'den sonra at kuyruğu şeklinde saçaklanıyor. Doğu Anadolu Fayı hattı üzerinde olan tüm depremler birbiriyle bağlantılı.

"EN AZ 2 YIL DEPREMLER SÜRECEK" Elazığ'ın tetiklemesiyle 2 yıl sonra Maraş'ı yaşadık. İzmir depremlerinin artçıları devam ediyor. Böyle büyük bir depremin ardından bölgede en az 2 yıl daha deprem bekliyorum." Prof. Dr. Ziyadin ÇAKIR:

BÖLGEDEKİ DEPREMLER, BÜYÜK DEPREMLERİN ETKİSİ İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır. İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır, şu değerlendirmede bulundu: "Kahramanmaraş depremleri bölgeyi, KAF'a, Erzincan'a kadar etkilemiş durumda. Bölgede yaşanan Malatya dahil hatta Niğde Bor depremini de içine alabiliriz; Doğu Anadolu Fay (DAF) Hattı üzerindeki depremler büyük depremlerin etkileşimiyle yaşandı. İzmir depremini ise bunun dışında tutmak gerekiyor. Orada kendi başına olan depremler olarak görüyorum.