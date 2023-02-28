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Haberler Gündem Güncel Yürek yakan bekleyiş... Anne ve babası enkaz başında! - Son dakika Malatya deprem haberleri
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Anne ve babası enkaz başında... Yürek yakan bekleyiş!

Malatya'da dün yaşanan 5.6 büyüklüğündeki depremde 5 katlı Buhara Apartmanı'nın enkazında kalan 29 yaşındaki Bedih Kış'ı kurtarmak için çalışmalar devam ederken, Kış'ın ailesinin ateş başında arama kurtarma çalışmasını takip etmeleri yürekleri kavurdu

Yürek yakan bekleyiş... Anne ve babası enkaz başında! - Son dakika Malatya deprem haberleri
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DHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün saat 12.04'te meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde kent genelinde 30 bina çökerken, 1 kişi yaşamını yitirdi; 119 kişi ise yaralandı.

APARTMANIN ENKAZINDA KALDI

DHA ve İHA'da yer alan habere göre aynı depremde birçok kişi enkazdan sağ olarak çıkarılırken Zafer Mahallesi İhram Sokak'taki Buhara Apartmanı'nda bulunan 29 yaşındaki Bedih Kış, enkaz altında kaldı.

YAKINLARI İYİ BİR HABER BEKLİYOR

Eşyalarını almak için girdiği 5 katlı apartmanda depreme yakalanan Bedih Kış için arama kurtarma ekiplerinin dün başlattığı çalışma devam ederken yakınlarının enkaz başındaki bekleyişi yürekleri yaktı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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