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120 yıl önce inşa edildiler! Sokak yıkıldı o konaklar yıkılmadı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremin etkili olduğu Malatya'da, 'Beşkonaklar' olarak adlandırılan 120 yıl önce inşa edilen tarihi binalar dimdik ayakta dururken, aynı sokaktaki bazı binalar ise tamamen yıkıldı veya hasar gördü

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DHA
  • 120 yıl önce inşa edildiler! Son dakika: Kahramanmaraş'ta sokak yıkıldı o konaklar yıkılmadı! - Son dakika deprem haberleri

    Malatya'da etkili olan deprem nedeniyle 1500'ün üzerinde bina yıkıldı.
  • 120 yıl önce inşa edildiler! Son dakika: Kahramanmaraş'ta sokak yıkıldı o konaklar yıkılmadı! - Son dakika deprem haberleri

    Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi'ndeki 'Beşkonaklar' olarak bilinen yaklaşık 120 yıl önce Malatyalı Hacı Sait Efendi (Turfanda) tarafından yaptırılan binalar ise dimdik ayakta dururken, aynı sokaktaki bazı binalar ise yıkıldı veya hasar gördü.
  • 120 yıl önce inşa edildiler! Son dakika: Kahramanmaraş'ta sokak yıkıldı o konaklar yıkılmadı! - Son dakika deprem haberleri

    Saray Mahallesi'nde yaklaşık 20 yıldır oturan Cumali Buzludağ, "Tarihi binalar olduğu gibi duruyor, hiçbir şey yok. Diğer binalar ise yeni binalardı, bazıları yıkıldı. Fark bu demek ki" dedi.

  • 120 yıl önce inşa edildiler! Son dakika: Kahramanmaraş'ta sokak yıkıldı o konaklar yıkılmadı! - Son dakika deprem haberleri

    `Beşkonaklar´ yapıldığı dönemlerde ve daha sonra da kentin önde gelen ailelerinin oturmasıyla biliniyor, bugün müze olarak kullanılan, sanatsal etkinliklerin yapıldığı bina içerisinde kafe de yer alıyor.
  • 120 yıl önce inşa edildiler! Son dakika: Kahramanmaraş'ta sokak yıkıldı o konaklar yıkılmadı! - Son dakika deprem haberleri

    Objektife yansıyan fotoğraflar, yapılaşma ile ilgili soru ve sorunları akıllara getirdi.
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