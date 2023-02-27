"Bu deprem 7.6'lık Kahramanmaraş depreminin doğu ucunda meydana geldi. Bu bir artçı ve gerilmenin arttığı bir noktada yaşandı. Yani beklenilen bir deprem bu tür artçılar kırıkların uç kesimlerinde olabilir.

"BU BİLİNMEYEN HARİTALANMAMIŞ BİR FAY"

Bunun gibi depremlerin halen meydana gelme olasılığı var. Bu fay, haritalanmış bir fay değil. Bu deprem Akçadağ'ı etkilemez. Burada olan depremler Malatya fayını etkilemiyor. Çok eski bir fay tetiklenmişe benziyor. Yüzeyde bir iz yok; bilinmeyen bir fay hattıydı.