SON DAKİKA DEPREMLER: Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem - En son nerede kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.04'te 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde ise Adıyaman'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde yerin 7 km derinliğinde deprem oldu.

Kandilli açıklamasında ise depremin büyüklüğü 5.5 olarak, derinliği ise 5 km olarak ölçüldü.

AFAD BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

— Yunus Sezer (@Yunus_Sezer_) February 27, 2023

SABAH ADIYAMAN SALLANDI

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.51'de 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.51'de yerin 8,5 km derinliğinde 5 büyüklüğü deprem meydana geldi.

Kandilli'den yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4,9 derinliği ise 5.4 km olarak duyuruldu.

Deprem çevre illerden de hissedildi.