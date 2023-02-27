Hasar tespitinin yüzde 84'ü tamamlandı! İşte acil yıkılması gereken bina sayısı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Ağır hasarlı bina sayısı | Hasar tespitinin yüzde 84'ü tamamlandı! İşte acil yıkılması gereken bina sayısı! - Son dakika haberleri
ABONE OL

Hasar tespitinin yüzde 84'ü tamamlandı! İşte acil yıkılması gereken bina sayısı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, deprem bölgesindeki 11 ilde 4 milyon 874 bin 588 bağımsız bölüme karşılık gelen 1 milyon 430 bin 363 binanın incelendiğini bildirdi. Bölgede 420 bin bağımsız bölüme karşılık 144 bin 595 binanın ağır hasarlı olduğunu belirten Aslan, "Bunlarla ilgili itiraz süreçleri devam ediyor. Ama genel sayımız bu. Orta hasarlı 34 bin 747 bina tespit ettik" diye konuştu

Ağır hasarlı bina sayısı | Hasar tespitinin yüzde 84'ü tamamlandı! İşte acil yıkılması gereken bina sayısı! - Son dakika haberleri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, bugüne kadar afet bölgesi ilan edilen 11 il ve afet bölgesi ilan edilmeyen ama talep gelen 6 ilde de hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

"HASAR TESPİTİNDE YÜZDE 84'E ULAŞTIK"

&Ccedil;evre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel M&uuml;d&uuml;r&uuml; Banu Aslan.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan.

AA'da yer alan habere göre çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayan Aslan, "11 ilde toplamda 1 milyon 430 bin 363 bina incelendi. Bunların bağımsız bölüm olarak karşılığı ise 4 milyon 874 bin 588. Bunun içerisinde ticaret, konut, bina bazlı hepsi bulunuyor" dedi. Aslan, hasar tespitinde yüzde 84 seviyesine ulaşıldığını aktardı.

AĞIR HASARLI BİNA SAYISI: 144 BİN 595

Bölgede 420 bin bağımsız bölüme karşılık 144 bin 595 binanın ağır hasarlı olduğunu belirten Aslan, "Bunlarla ilgili itiraz süreçleri devam ediyor. Ama genel sayımız bu. Orta hasarlı 34 bin 747 bina tespit ettik. Biten illerimiz var, bir tık geride olan illerimiz var" diye konuştu.

"8 BİN PERSONELLE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Aslan, şöyle konuştu: "Tek bina olarak gördüğünüz bir binaya, yeri geliyor 3 defa gitmek durumunda kalabiliyoruz. Mesela 20 Şubat 6.4'lük Hatay depreminden sonra Samandağ, Antakya ve Defne bölgesini tekrardan incelemek durumunda kaldık. Yaklaşık 43 bin bina, 130 binin üstünde bağımsız bölüme tekabül ediyor. Aslında yapılan denetim 1 milyon 600 binin üzerinde, bina bazlı. Çalışmalarımızı 8 bin personelle titizlikle sürdürüyoruz."

"KİLİS'TE ÇALIŞMALAR TAMAM"

Aslan, Kilis'te çalışmaların tamamının, Gaziantep'in de büyük bir bölümünde çalışmaların tamamlandığını kaydetti. Diğer illerde çalışmaların hızla sürdüğünü anlatan Aslan, "Bir haftaya yakın bir sürede kesin hasar tespit çalışmalarını 11 ilde tamamlayabileceğimizi öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MGM hava durumu: KAR YAĞACAK MI, ne zaman yağacak? İstanbul'da ne zaman kar yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM güncel hava raporu
GÜNDEM Kar ne zaman yağacak? İşte güncel hava durumu
Fulya'yı katleden eski eşin müebbet cezası bozuldu
GÜNDEM Fulya'yı katleden eski eşin müebbet cezası bozuldu
Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu: Spor sahaları siyaset alanı değildir!
GÜNDEM "Spor sahaları siyaset alanı değildir!"
EYT İLK MAAŞ 2023 | EYT'de ilk maaş ne zaman ödenecek? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaşlar ne zaman yatırılacak?
GÜNDEM EYT'de ilk maaş ne zaman yatacak?
Antalya'da müşterinin bıçakladığı eğlence merkezi müdürü hayatını kaybetti - Güncel haberler
GÜNDEM Müşterinin bıçakladığı eğlence merkezi müdürü öldü
Samsun'da tarihi eser niteliğinde 16 kılıç ele geçirildi
GÜNDEM Samsun'da tarihi eser niteliğinde 16 kılıç ele ...
Bugün Kabine Toplantısı var mı, yok mu? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 27 Şubat 2023 Kabine gündemi
GÜNDEM Bugün Kabine Toplantısı var mı?
SON DAKİKA DEPREMLER: Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem - En son nerede kaç büyüklüğünde deprem oldu?
GÜNDEM Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
VERGİ AFFI BORÇ YAPILANDIRMA SON DURUM 2023 | Vergi affı çıktı mı, Meclis'e geldi mi? Borç yapılandırma ne zaman çıkacak?
GÜNDEM Vergi affı borç yapılandırma son durum!
CHP'den depremzedeler için kanun teklifi
GÜNDEM CHP'den depremzedeler için kanun teklifi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.