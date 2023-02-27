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ODTÜ deprem sonrası tsunami ön raporunu açıkladı!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öncülüğünde hazırlanan ön rapora göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem, Gazimağusa'da 17, Arsuz ve Erdemli'de 14, Girne'de ise 10 santimetre yükseklikte küçük genlikli tsunamiye neden oldu

ODTÜ deprem sonrası tsunami ön raporunu açıkladı! - Haberler
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AA

ODTÜ öncülüğünde, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Atina Akademisi ve Güney Kaliforniya Üniversitesi destekleriyle hazırlanan "İskenderun Körfezi Kıyı Yapıları Ve Doğu Akdeniz'deki Tsunami Değerlendirmeleri" ön raporunun sonuçları belli oldu.

MERKEZ ÜSSE 90 KM UZAKLIKTA

AA'da yer alan habere göre raporda, merkez üssü deniz kıyısından yaklaşık 90 kilometre içeride olmasına ve fayın doğrultu atılımlı karakteristik göstermesine rağmen 7.7 büyüklüğündeki depremin, Hatay'ın Arsuz ve Mersin'in Erdemli ilçeleri ile KKTC'nin Gazimağusa ve Girne kentlerinin sahillerinde küçük genlikli tsunami olayına neden olduğu belirtildi.

GAZİMAĞUSA'DA 17 SANTİMETRELİK DALDA

Buna göre Hatay'ın Arsuz ilçesi sahiline ilk dalganın 25'inci dakikada, en yüksek dalganın da 14 santimetre ile 33'üncü dakikada ulaştığı belirlendi. Gazimağusa istasyonunda 17 santimetrelik en yüksek dalga 65'inci dakikada, Erdemli istasyonunda 14 santimetrelik en yüksek dalga 48'inci dakikada, Girne istasyonunda ise 10 santimetrelik en yüksek dalga yine 48'inci dakikada ölçüldü.

"HAZIRLIKLI OLMAK İÇİN ÖNEMLİDİR"

Raporda, "6 Şubat 2023 depremi sebebiyle Doğu Akdeniz'de oluşan küçük ölçekli tsunami olayının bilimsel olarak araştırılması ve oluşma mekanizmasının saptanması, ​​​​​​​bölgede gelecekte oluşabilecek olası tsunami olaylarının oluşma mekanizmalarını önceden anlamak ve hazırlıklı olmak için önemlidir. Bu olay hem karada merkez üssü olan doğrultu atımlı fay kırılması sonrası oluşan tsunami sebebiyle araştırılması gereken hem de bölgedeki erken uyarı sisteminin verimli çalışmasının test edilmesine olanak sağlayan bir olay olmuştur" ifadeleri yer aldı.

RAPORDAKİ BULGULARI DEĞERLENDİRDİ

Raporu hazırlayan ekibin başkanlığını yapan UNESCO Kuzey Doğu Atlantik ve Akdeniz Tsunami Uyarı Sistemi önceki dönem başkanı, ODTÜ Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi Üyesi ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Kıyı ve Deniz Mühendisliği Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, raporda yer alan bulguları değerlendirdi.

Raporda gösterilen noktaların, kıyıda su yüzeyini ölçen ve mareograf adı verilen cihazların bulunduğu yerler olduğunu söyleyen Yalçıner, deprem sonrası denizde bir hareketlenme varsa bu cihazların hareketlenmeyi yakalayabildiğini aktardı.

"TSUNAMİNİN OLUŞMA NOKTASI SAMANDAĞ KALEBURNU'NUN GÜNEYİ"

Yalçıner, şöyle devam etti: "İlk çıkardığımız bilgi 'Dalga ne zaman gelmiştir?' Bunun vardığı yere ve süresine göre oluştuğu noktayı bulmamız önemli. Oluştuğu noktada fay, deniz tabanını kaldırmış ya da deforme etmiş mi? Yahut deniz tabanında oturma, kayma gibi kütle hareketi oluşmuş mu? Bunları bilmek için önce kayıtları incelemek, daha sonra fayın kırıldığı yerleri saptamak, sonra da deniz tabanında tahmin ettiğimiz oluşumların yerlerini bulmak gerek. Bunların hepsinin dairelerinin kesiştiği yer, Samandağ kuzeyindeki Kaleburnu'nun güneyinde açıkta bir noktaya işaret ediyordu."

"FAY DENİZE Mİ LAZKİYE TARAFINA MI GİDER"

Hatay'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depreme de dikkati çeken Yalçıner, "Denizde acaba fay devam ediyor mu? 6,4 büyüklüğündeki depremle Samandağ'a geldiğini gördük. Güneye giderse denize doğru mu yönelir, yoksa Lazkiye'den güneye mi gider? Tarihine bakıyoruz ve bölgede deniz tabanında depremler olacaksa nasıl bir dalga yaratır, nasıl yayılır, nerelere, ne kadar zamanda gelir? Bu bilgileri bulmaya çalışıyoruz. Bizim bu araştırmalarımız ileride böyle durumlar için hazırlıklı olma ve uyarı verme aşamasına bilgi sağlamaktır." dedi.

"ORADA ZAYIF BİR BÖLGE VAR"

Yalçıner, tsunaminin oluştuğu noktanın tespit edilmesinin önemi hakkında, "Biz 'Orada bir kayma, oturma olacaktır.' demiyoruz, 'Orada zayıf bir bölge var.' durumunu işaret edebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Depremlerin merkez üslerinin kıyıdan uzak olmasının tsunami boylarını etkilediğine değinen Yalçıner, "Denizde belirli bir hareket gözlenmişse onun kaynağının nerede ve nasıl bir kütle hareketi ile meydana geldiğini araştırmak ve deniz tabanında kritik bölgeler olup olmadığını saptamak önemlidir" ifadelerini kullandı.

Deprem konusunda vatandaşlara çözümlü bilgiler ulaştırmak gerektiğini dile getiren Yalçıner, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece 'deprem olacak tedbir alalım' demektense, tedbiri de almaya yardımcı olmamız lazım. Ben 'Tsunami olacak' diyorsam, bunun nasıl olacağını ve nasıl önlem alınması gerektiğini de anlatmam lazım. Halkımızı zaten daha somut, güvenilir bilgiler bekliyor. Tsunaminin mekanizmasını incelemek, ileride yaşanacak başka olaylarda bu tür deniz hareketleri oluşumunu şimdiden anlamak için önemli. Denizin içinde fayları göremiyoruz, karadaki kırıkların hepsini görüyoruz. Deniz tabanındaki hareketlenme ile denize geçen enerji dalga olarak kıyılara geliyor. Taban hareketlerinin sırları da ölçülen dalga ile bize ipuçları olarak ulaşıyor. Kıyılardaki su hareketlerini, dalgayı ve onunla gelen ipuçlarını iyi incelemek; deniz tabanında ne olduğunu anlamak, daha sonra bu hareketin ileride başka hangi olaylar oluşturabileceğini tahmin etmemiz açısından önemli."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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