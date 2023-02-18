Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kandilli Rasathanesi'nden Kahramanmaraş depremi açıklaması: 7.7 olduğu gerçeğini değiştirmemekte
ABONE OL

Kandilli Rasathanesi'nden Kahramanmaraş depremi açıklaması: 7.7 olduğu gerçeğini değiştirmemekte

Kandilli Rasathanesi'nden Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sismik dalgaların modelleme çalışmasında 04:17 depreminin 3 farklı şok ile meydana geldiği ve depremin 80 saniyeden daha uzun sürdüğü belirlenmiştir" denildi

Son dakika: Kandilli Rasathanesi'nden Kahramanmaraş depremi açıklaması: 7.7 olduğu gerçeğini değiştirmemekte
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Kısaca çoklu kırılma analizi bilimsel bir ifade olup, depremin Mw=7.7 olduğu gerçeğini değiştirmemektedir" denildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 11 ili vuran depreme ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan yorumlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle tüm dünyada meydana gelen büyük depremlerin (Mw>7.0) çoklu kırılma ile meydana geldiği son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur.

Son 30 yıl içerisinde alet ve bilgisayar-yazılım teknolojisinin gelişmesine paralel olarak büyük depremlerin modelleme çalışmalarında çoklu kırılma yöntemi başarı ile kullanılmaktadır.

Örneğin 1999 Gölcük-Doğu Marmara Depreminde bu çalışma yapılmıştır. Buna göre KAFZ içinde kuzey kolda 6 farklı doğrultudaki kırık parçasının 45 sn. içerisinde kırıldığı, gerek depremin analizi, gerekse saha gözlemleri ile kanıtlanmıştır.

Aynı olgu 6 Şubat 2023 depreminde de gözlenmiştir. Sismik dalgaların modelleme çalışmasında 04:17 depreminin 3 farklı şok ile meydana geldiği ve depremin 80 saniyeden daha uzun sürdüğü belirlenmiştir.

Deprem iki taraflı kırılarak (KD-GB) doğrultulu, güneyde tek bir parçanın, KD'ya doğru ise iki parçanın kırılması ile toplamda Mw=7.7'lik bir deprem ile enerjisini boşaltmıştır.

Kısaca çoklu kırılma analizi bilimsel bir ifade olup, depremin Mw=7.7 olduğu gerçeğini değiştirmemektedir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Depremzedeler, Kırgız çadırlarına yerleşmeye başladı
GÜNDEM Depremzedeler yerleşmeye başladı... Su geçirmiyor!
İstanbul tahliye edilecek okullar listesi ve isimleri: İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek? İstanbul'da riskli 93 okula tahliye kararı!
GÜNDEM İstanbul'da riskli 93 okula tahliye kararı!
Depremden son dakika: Depremlerde can kaybı sayısı 40 bini aştı!
GÜNDEM Depremlerde can kaybı sayısı 40 bini aştı!
TOKİ İSTANBUL KURAYA HAK KAZANANLAR | 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler Avrupa Yakası TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi belli oldu!
GÜNDEM TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar belli oldu!
Son dakika haberi: İstanbul Valiliği duyurdu! İstanbul'da riskli 93 okuldaki öğrenciler nakledilecek
GÜNDEM İstanbul Valiliği duyurdu! İstanbul'da riskli 93 ...
ESENYURT DEPREM RİSK HARİTASI: Esenyurt deprem bölgesi mi, riskli bölgeler nereler? Esenyurt depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? İşte Esenyurt deprem raporu
GÜNDEM Esenyurt deprem bölgesi mi? İşte Esenyurt deprem risk ...
İSTANBUL DEPREMİ ne zaman olacak ve hangi illeri etkileyecek? Prof. Dr. Naci Görür'den kritik uyarı "30 sene içerisinde bekleniyordu, 23 sene geçti!"
GÜNDEM Prof. Dr. Naci Görür'den kritik uyarı: İstanbul ...
Son dakika: Provokatif paylaşım soruşturması: 127 gözaltı
GÜNDEM Provokatif paylaşım soruşturması: 127 gözaltı
Son dakika: Altılı Masa "Deprem Özel Gündemi" ile bir araya geldi
GÜNDEM Altılı Masa "Deprem Özel Gündemi" ile bir araya geldi
Sadece giriş katında kolıon olan bina ayakta! Depremin etkilediği Diyarbakır'daki 40 yaşındaki bina depremde yıkılmadı!
GÜNDEM Sadece giriş katında kolon var! Depremde hasar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.