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Son dakika haberi Zap ve Gara'da 6 terörist öldürüldü!

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Son dakika! Zap ve Gara'da 6 terörist öldürüldü! - Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, Zap ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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