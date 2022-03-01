Zelenskiy: Işık karanlığa galip gelecek 0:00 / 0:00

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosunun (AP) Ukrayna'ya destek için düzenlediği olağanüstü oturumda video bağlantısıyla konuşma yaparak Avrupa ülkelerinden destek istedi.

"BEN DE SİZDEN BUGÜN BUNU DUYMAK İSTİYORUM"

Zelenskiy "Ben bu konuşmayı bir kağıttan okumuyorum. Benim ülkemde bu devir bitti. Ben şuna inanıyorum ki bugün bu hayatlar önemli değerler uğruna kaybediliyor, özgürlük uğruna kaybediliyor. Ancak Ukrayna halkı mükemmel bir halk. Biz hep kazanacağız diyoruz, herkesi yeneceğiz diyoruz. Sizler de bunu görebildiğiniz için çok mutluyuz. Avrupa Ukrayna'yı tercih etti. Biz de bu amaç doğrultusunda hareket ediyoruz. Ben de sizden bugün bunu duymak istiyorum. Ukrayna AB'yi tercih ediyor, AB'nin bir parçası olmak istiyor. Bu arada yayın arada kesilebilir füzeler düştüğü için" dedi.

"BİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞINIZI İSPAT EDİN"

AB'den destek isteyen Zelenskiy "Daha öncesinde biz şenlikler için meydanlara çıkardık. Avrupa'nın en büyük meydanına sahibiz. Özgürlük Meydanı'na sahibiz. Ve bu meydana bu sabah füzeler fırlatıldı. Bizler savaşmaya vatanımız ve özgürlüğümüz için savaşmaya devam ediyoruz. Ülkemizin bütün vatandaşları şu anda engelleniyorlar ama kimse bizim özgürlüğümüzü engellemeye çalışamaz. Ülkemizi ismi ne olursa olsun tüm meydanlarımıza özgürlük meydanı diyeceğiz. Bizler güçlüyüz. Bizler Ukrayna halkıyız. Bu bir askeri harekattır diyecektir Putin ancak hangi askeri mevzilerden bahsediyorsunuz? Dün 16 çocuk hayatını kaybetti. Hangi askeri mevzilerden bahsediyorsunuz? Halkımızın şu anda motivastyonu çok yüksek. Biz vatanımız için çarpışıyoruz. En yüksek motivasyonumuz da bu. Ancak bir AB'nin eşit bir üyesi olmak için de mücadele veriyoruz. Avrupa Birliği'ne girersek AB bizimle çok daha güçlü olacak. Biz gücümüzü ispat ettik. Siz de bize kanıtlayın, bizi yalnız bırakmayacağınızı ispat edin. Bu mücadelenin sonunda karanlık aydınlığa çıkacak. Zafer bizimle olsun" dedi.

Konuşmasının öncesinde de sonrasında da Ukrayna Devlet başkanı ayakta alkışlandı.