Zelenskiy'den yeni açıklama!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya SON DAKİKA | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den açıklama! "Gökyüzü tamamen kapatılmalı" - Ukrayna Rusya savaşı haberleri
ABONE OL

Zelenskiy'den yeni açıklama: Rus füzelerine gökyüzü tamamen kapatılmalı!

Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerek. 5 günde Ukrayna’ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı." dedi. Zelenskiy ayrıca Kırgızistan ve Gürcistan büyükelçilerinin geri çağrıldığını açıkladı.

SON DAKİKA | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den açıklama!
Zelenskiy'den yeni açıklama!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / AA

Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerek. 5 günde Ukrayna’ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı." dedi.

Zelenskiy, Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla ilgili açıklamalarda bulundu.

"EKONOMİK OLARAK MAHVEDİLMELİ"

Zelenskiy, Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'da çatışmaların sürdüğünü belirterek, "Füzelerle, bombalarla, toplarla silahlanan kötülük derhal durdurulmalı, ekonomik olarak mahvedilmeli." dedi.

Rus ordusunun, Harkiv kentine füzelerle "sert" şekilde saldırdığını belirten​​​​​​​ Zelenskiy, "Kimse dünyada barışçıl Ukraynalıların öldürülmesini affetmeyecek. Burası Ukrayna. Burası Avrupa. Bu 2022'de gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın durdurulması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerekiyor. 5 günde Ukrayna'ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı." dedi.

Zelenskiy, Rusya'nın, Kiev'deki elektrik santralini vurmayı hedeflediğine dikkati çekti.

Ayrıca Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yapacak.

Zelenskiy, Kırgızistan ve Gürcistan büyükelçilerinin geri çağrıldığını açıkladı.

"YASAK BÖLGE İLAN EDİLMELİ"

Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Harkov'a saldırarak savaş suçu işlediğini ve bu nedenle Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) üyesi olmaması gerektiğini savunarak, "Rus kuvvetleri bugün Harkov'a acımasızca saldırdılar. Bu açıkça savaş suçudur. Sivillere karşı savaş suçu işleyen bir devlet BMKG üyesi olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Harkov bombardımanının ardından Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için uçuşa yasak bölge ilan edilmesi seçeneğinin düşünülmesi gerektiğini ifade etmişti.

BEYAZ SARAY'DAN YANIT

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın savaş suçu işlediğine ilişkin açıklamalara, "Bu haberleri gördük ancak henüz teyit edemedik. Eğer doğruysa bu, savaş suçu olur." sözleriyle yanıt verdi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Habertürk TV'de konuşuyor
DÜNYA Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan Habertürk TV'de ...
AB, 7 Rus bankasını SWIFT'ten çıkarıyor
DÜNYA AB, 7 Rus bankasını SWIFT'ten çıkarıyor
Durum çok ciddi! Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'dan garanti istedi
DÜNYA Zelenskiy, NATO'dan garanti istedi
KRİTİK AÇIKLAMA! Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Rusya'ya yaptırım planlamıyoruz
DÜNYA Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden kritik Rusya açıklaması
Putin nükleer silah kullanır mı?
DÜNYA Putin nükleer silah kullanır mı?
İngiltere'den Belarus'a yaptırım kararı
DÜNYA İngiltere'den Belarus'a yaptırım kararı
ABD: Rusya üstünlüğü sağlayamadı
DÜNYA ABD: Rusya üstünlüğü sağlayamadı
AB'YE ÇAĞRI! Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO ve AB laf üretiyor
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye çağrı
Son dakika: Ukrayna lideri Zelenskiy, ABD Başkanı'yla görüştü
DÜNYA Ukrayna lideri Zelenskiy, ABD Başkanı'yla görüştü
Venezuela'dan Rusya'nın eylemlerine açık destek
DÜNYA Venezuela'dan Rusya'nın eylemlerine açık destek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.