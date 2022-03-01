Zelenskiy'den yeni açıklama! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerek. 5 günde Ukrayna’ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı." dedi.

Zelenskiy, Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla ilgili açıklamalarda bulundu.

"EKONOMİK OLARAK MAHVEDİLMELİ"

Zelenskiy, Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'da çatışmaların sürdüğünü belirterek, "Füzelerle, bombalarla, toplarla silahlanan kötülük derhal durdurulmalı, ekonomik olarak mahvedilmeli." dedi.

Rus ordusunun, Harkiv kentine füzelerle "sert" şekilde saldırdığını belirten​​​​​​​ Zelenskiy, "Kimse dünyada barışçıl Ukraynalıların öldürülmesini affetmeyecek. Burası Ukrayna. Burası Avrupa. Bu 2022'de gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın durdurulması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerekiyor. 5 günde Ukrayna'ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı." dedi.

Zelenskiy, Rusya'nın, Kiev'deki elektrik santralini vurmayı hedeflediğine dikkati çekti.

Ayrıca Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yapacak.

Zelenskiy, Kırgızistan ve Gürcistan büyükelçilerinin geri çağrıldığını açıkladı.

"YASAK BÖLGE İLAN EDİLMELİ"

Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Harkov'a saldırarak savaş suçu işlediğini ve bu nedenle Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) üyesi olmaması gerektiğini savunarak, "Rus kuvvetleri bugün Harkov'a acımasızca saldırdılar. Bu açıkça savaş suçudur. Sivillere karşı savaş suçu işleyen bir devlet BMKG üyesi olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Harkov bombardımanının ardından Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için uçuşa yasak bölge ilan edilmesi seçeneğinin düşünülmesi gerektiğini ifade etmişti.

BEYAZ SARAY'DAN YANIT

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın savaş suçu işlediğine ilişkin açıklamalara, "Bu haberleri gördük ancak henüz teyit edemedik. Eğer doğruysa bu, savaş suçu olur." sözleriyle yanıt verdi.