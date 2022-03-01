Zelenskiy'den kritik Rusya açıklaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Son dakika haberler... Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, Harkov bombardımanının ardından Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için uçuşa yasak bölge ilan edilmesi seçeneğinin düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

Son beş günde Rusya'nın 56 roket saldırısı gerçekleştirdiğini, 113 seyir füzesi gönderdiğini söyleyen Zelenskiy, 'Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını' belirtti.

Zelenskiy, Rusya'nın savaş suçu işlediğini ifade ederek, "Böyle bir ülke BM Güvenlik Konseyi'nin üyesi olmamalı" dedi.

MARKAROVA: RUSYA, UKRAYNA'DA VAKUM BOMBASI KULLANDI

Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, Cenevre Sözleşmesi uyarınca kullanımı yasaklanan vakum bombası kullandığını belirtti.

Amerikan basınında, Markarova'nın Kongre üyeleri ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamalara ilişkin haberler yer aldı.

Haberlerde, Markarova'nın "Ruslar bugün Ukrayna'da Cenevre Sözleşmesi'nde kullanımı yasaklanan vakum bombasını kullandı. Rusya'nın Ukrayna'da yaratmaya çalıştığı yıkım çok büyük." ifadelerine yer verildi.

BEYAZ SARAY'DAN "SAVAŞ SUÇU" NİTELEMESİ

Öte yandan söz konusu iddialar, günlük basın toplantısında Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'ye soruldu.

Psaki, "Bu haberleri gördük ancak henüz teyit edemedik. Eğer doğruysa bu, savaş suçu olur." dedi.

Vakum bombası, nükleer olmayan ancak öldürme gücü en yüksek olan bombalardan biri olarak biliniyor.

UCM SAVCISI HAN UKRAYNA'DA İŞLENEN SUÇLARI SORUŞTURMAK İSTİYOR

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, Ukrayna topraklarında işlenen savaş suçu ve insanlığa karşı suçların soruşturulması için mahkemeye başvuracağını açıkladı.

Han, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'daki duruma ilişkin ön incelemenin tamamlandığını ve önceki başsavcının verdiği soruşturma açılması kararını devam ettireceğini bildirdi.

Han, "Ukrayna'da son günlerde artan çatışmaların ardından soruşturma, yeni çıkan muhtemel suçları da kapsayacak." ifadelerini kullandı.

UCM'nin Ukrayna topraklarının işlenen suçlar için kısıtlı yargı yetkisine sahip olduğunu hatırlatan Han, savaş suçları ve insanlığa karşı suç işlendiğine ilişkin makul şüphenin oluştuğunu belirtti.

Mahkemeden soruşturma izni için başvuru yapacağını açıklayan Han, mahkemeye taraf ülkeleri ve uluslararası toplumu soruşturmalarının devam edebilmesi için UCM'ye destek vermeye davet etti.

ABD'NİN 'UÇUŞA YASAK BÖLGE' PLANI YOK

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Ukrayna'da "uçuşa yasak bölge" kurmasının Rusya ile doğrudan çatışmaya girmek anlamına geleceğini ve böyle bir şeyi de planlamadıklarını açıkladı.

Psaki, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna üzerinde "uçuşa yasak bölge" oluşturmayı planlayıp planlamadığı sorusunu yanıtladı.

Şu anda Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili her seçeneğin masada olduğunun altını çizen Psaki, şöyle konuştu:

"Ancak Başkan Joe Biden, Rusya ile savaşmaları için Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini sürekli söylüyor. Uçuşa yasak bir bölge oluşturmak bunun korunmasını gerektirir, bu durumda da Amerikan askerinin bölgede görevlendirilmesi gerekir. Bu, Rusya ile doğrudan bir çatışma, belki de savaş olur. Biz bu savaşın bir parçası olmayı planlamıyoruz."

"PUTİN, NATO'YU EN ÇOK BİRLEŞTİREN KİŞİ"

Psaki, Batı ülkelerinin Rusya'ya karşı güçlü bir ittifak kurduğunu belirterek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, modern tarihte NATO'yu en çok birleştiren kişidir. Bu nedenle de kendisine teşekkür etmeliyiz." yorumunda bulundu.

Ukrayna'nın üyelik için Avrupa Birliğine (AB) resmi talep göndermesine ilişkin Psaki, "Ukrayna'yı alıp almamak tamamen AB'nin alacağı bir karar." ifadesini kullandı.

Psaki, ABD Başkanı Joe Başkan'ın salı akşamı Kongre ortak oturumunda yapacağı "Birliğin Durumu" konuşmasında, Ukrayna konusunda atılan ve atılacak adımları değerlendireceği bilgisini verdi.

Rusya'ya ekonomik baskı uygulamayı sürdüreceklerinin altını çizen Psaki, "ABD, Putin'in Ukrayna işgali sonucunda küresel piyasada, küresel enerji piyasalarında oluşabilecek etkilerle mücadele için adımlar attı." değerlendirmesinde bulundu.

UKRAYNA'NIN ESKİ DEVLET BAŞKANI POROŞENKO: DEFOLUN GİDİN

Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rus birliklerine seslenerek, "Ülkemizden defolun gidin" dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, yayınladığı video ile Rusya’ya tepkisini dile getirdi.

Poroşenko, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Rus uçaklarına seslenerek, “Ülkemizden defolun gidin. Yaşasın Ukrayna” ifadelerini kullandı.

Perto Poroşenko, Ukrayna’da 2014-2019 yılları arasında Devlet Başkanlığı yapmıştı.