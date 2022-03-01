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Haberler Dünya Son dakika: Ukrayna İçişleri Bakanı: Zaman algımızı kaybettik
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Ukrayna İçişleri Bakanı: Zaman algımızı kaybettik

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, ülkedeki durumun giderek zorlaştığını belirterek, "Dürüstçe söyleyebilirim ki ülkesini savunan herkes gündüz ve geceye dair zaman algılarını kaybetti, ancak hiçbiri onur duygusunu kaybetmedi." dedi. Diğer yandan Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna’ya destek vermek isteyen yabancı gönüllü savaşçıların ülkeye vizesiz girişini sağlayacak kararı imzaladı

Son dakika: Ukrayna İçişleri Bakanı: Zaman algımızı kaybettik
Ukrayna İçişleri Bakanı: Zaman algımızı kaybettik
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AA

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırısının 5. gününde olduklarına işaret ederek, ülkenin güneyi ve doğusunda çatışmaların sürdüğünü belirtti.

Ulusal polis birimleri dahil herkesin savaştığını kaydeden Monastırskiy, polisin mevzilerden ayrıldığına dair haberlerin yalan olduğunu söyledi.

Denis Monastırskiy, "Dürüstçe söyleyebilirim ki ülkesini savunan herkes gündüz ve geceye dair zaman algılarını kaybettiler, ancak hiçbiri onur duygusunu kaybetmedi." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Monastırskiy, insani durumla ilgili de yerleşim yerlerinin, konutların tahrip edildiği birkaç "kritik yerin" bulunduğunu aktardı.

Bu yerleşimlerde yaşayan insanların tahliyesi için bir koridor sağlanması amacıyla Kızıl Haç'la görüştüklerini dile getiren Monastırskiy, savaş nedeniyle acil servis hizmetlerinin üzerindeki işin yüzlerce kat arttığını kaydetti.

Monastırskiy, "Ulusal Polis, insanlarla düşman araçlarının hareketi hakkında iletişim kuran Silahlı Kuvvetlere de çok yardımcı oluyor. Bu bilgiler, düşman teçhizatına isabetli darbeler indiren Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine iletiliyor." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Monastırskiy, durumun giderek zorlaştığını sözlerine ekledi.

YABANCI GÖNÜLLÜ SAVAŞÇILARA VİZESİZ GİRİŞ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’ya destek vermek isteyen yabancı gönüllü savaşçıların ülkeye vizesiz girişini sağlayacak kararı imzaladı.

Kararda, "1 Mart’tan itibaren, sıkıyönetim dönemi için geçici olmak üzere, Ukrayna Uluslararası Lejyon birliğine katılmak isteyen yabancılar için ülkeye vizesiz giriş rejimi getirilmiştir.” ifadesi yer aldı.

RUS VATANDAŞLARI KAPSAM DIŞI

AA'nın haberine göre; kararın, Rus vatandaşları için geçerli olmadığı bildirildi.

27 Şubat’ta Zelenskiy tüm dünya vatandaşlarına ve Ukrayna'nın dostlarına seslenerek, Ukrayna'yı ve Avrupa'yı Rus saldırısına karşı savunmaya çağırmıştı.

Yabancıların orduda 2016'dan beri gönüllü olarak savaşabilmesinin mümkün olduğu ülkede, "Ukrayna'nın Bölgesel Savunması için Uluslararası Lejyon" isminde yabancılardan oluşan bir alt birlik oluşturulmuştu.

İlgililerin, ülkelerindeki Ukrayna büyükelçiliklerinin savunma ataşelerine başvurmaları gerektiği belirtilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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