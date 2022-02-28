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Haberler Dünya SON DAKİKA | Putin nükleer talimatı verdi, gerilim yükseldi! Rusya'nın Ukrayna işgalinde bilinmesi gerekenler!
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Putin'in nükleer talimatı gerilimi artırdı: Rusya'nın Ukrayna işgalinde bilinmesi gerekenler!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları beşinci gününe girdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, caydırıcı güçlere özel savaş görevi durumuna geçirmesi emrini vermesi gerilimi artırdı. Rusya'ya yönelik yaptırımlar artarken, Rusya ve Ukrayna bugün müzakere masasına oturacak. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rus güçleri Ukrayna'nın Berdyansk ve Enerhodar kentlerinde kontrolü ele geçirdi" ifadeleri kullanıldı. Bakanlık ayrıca Zaroprizhya Nükleer Santrali'nin çevresinin de ele geçirildiğini açıkladı. Ancak kısa süre sonra Ukrayna bu iddiaların gerçek olmadığını açıkladı ve Rusya'nın açıklamasını reddetti. Kiev ve Lviv'den sonra Harkov'da da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın Harkov'da düzenlediği roket saldırılarında onlarca kişinin öldüğünü ve yüzlerce kişinin yaralandığını söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında Putin'in emriyle özel savaş durumu alındığını belirtti ve "Rusya nükleer gücü teyakkuzda" dedi. Yaptırımlara misilleme yapan Rusya ise ambargo uygulayan 36 ülkeye hava sahasını kapadıklarını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ise Avrupa Birliği'nin hava sahası yasağı nedeniyle Cenevre'deki Birleşmiş Milletler ziyaretini iptal ettiği duyuruldu.

SON DAKİKA | Putin nükleer talimatı verdi, gerilim yükseldi! Rusya'nın Ukrayna işgalinde bilinmesi gerekenler!
Lavrov'un BM ziyaretine 'hava sahası yasağı' iptali
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Reuters / HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer güçlerini alarm durumuna geçirmesinin ardından Ukrayna üzerindeki gerilim daha da tırmandı.

FİNLANDİYA VE İTALYA'DAN UKRAYNA'YA YARDIM

ABD ve bazı Avrupa ülkeleri, daha fazla Stinger füzesi ve savaş uçağı da dahil olmak üzere Ukrayna'ya silah teslimatlarını önemli ölçüde artırdıklarını söyledi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Finlandiya'nın Ukrayna'ya silah ve mühimmat göndereceğini söyledi.

Savunma Bakanı Antti Kaikkonen yardımın ayrıntılarını açıklayarak, sevkiyatta 2.500 tüfek, 150.000 mermi, 1.500 tanksavar silahı ve 70.000 gıda paketinin yer alacağını belirtti.

İtalyan hükümeti , Ukrayna'ya silah sağlayacağını ve Rus işgalinden kaçan mültecilerine yardım teklifinde bulunacağını açıkladı.

Kabine tarafından kabul edilen kararnamede, "Ukrayna hükümeti için askeri araç, malzeme ve teçhizat" sözü verilirken, kararın yürürlüğe girebilmesi için parlamento tarafından onaylanması gerekiyor.

Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin ofisi, Pazartesi günü bir Rus heyetiyle Belarus sınırında belirtilmeyen bir yerde bir görüşme planlandığını duyurdu.

BULGARİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİNİ BOŞALTIYOR

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Teodora Ganchovska, Odessa'daki konsolosluk personelini tahliye etmesinin ardından başkent Kiev'deki büyükelçilik personelini de tahliye ettiğini söyledi.

Genchovska, Kiev'deki Bulgar büyükelçiliğine ait dört otobüs ve arabanın Romanya sınırına doğru hareket ettiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırıları beşinci gününde devam ederken, Rus güçleri ülkenin ikinci büyük şehri Harkov ve başkent Kiev'de çatışmalar yaşandı.

İşte Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Avrupa'daki güvenlik krizi hakkında bilinmesi gerekenler:

CAYDIRICI GÜÇ EMRİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığına Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesi emrini verdi.

Putin bu kararın, NATO'nun Rusya'ya karşı "agresif açıklamalar" yaptığını ve Rusya'ya uygulanan sert ekonomik yaptırımlara atıfta bulunduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg CNN'e, Putin'in Rusya'nın nükleer cephaneliğini çağırmasının "tehlikeli bir söylem" olduğunu söyledi.

UKRAYNA'DA MÜCADELE YAYILIYOR

Rus birlikleri yaklaşık 3 milyonluk bir şehir olan Kiev'e yaklaştı ve Harkov'da sokak çatışmaları başladı. Güneydeki stratejik limanlar saldırganların baskısı altında.

Ukraynalılar, istilayı yavaşlatıyor gibi görünen sert bir direniş sergilediler. Ancak bir ABD'li yetkili, çok daha güçlü Rus kuvvetlerinin, saldırının kaçınılmaz olduğu ve Rusya'nın taktikleri öğreneceği konusunda uyardı.

39 saatlik sıkı bir sokağa çıkma yasağı sırasında pazartesi sabahına kadar sokaklarda ara sıra araba belirdi. Yetkililer, geçiş izni olmadan dışarı çıkan herkesin Rus sabotajcısı olarak kabul edileceği konusunda uyardı.

Vatandaşla, tam ölçekli bir Rus saldırısı beklentisiyle evlere, yeraltı garajlarına ve metro istasyonlarına yığıldılar.

"KEŞKE BUNU GÖRECEK KADAR YAŞAMASAYDIM"

İkinci Dünya Savaşı'ndan sağ kurtulan 87 yaşındaki Yahudi Faina Bystritska, "Keşke bunu görecek kadar yaşamasaydım" dedi. Kiev'den yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta ve saldırı altında olan memleketi Chernihiv'de sirenlerin neredeyse sürekli çaldığını söyledi.

368 BİN MÜLTECİ

Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü Pazar günü yaptığı açıklamada, Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük silahlı çatışmasından kaçan Ukraynalıların sayısının çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 368 bine çıktığını söyledi. Bu rakam, önceki günkü tahminini iki katından fazla.

Polonya-Ukrayna sınırındaki araç hattı 14 kilometreye uzadı ve kaçanlar gece boyunca dondurucu soğuklarda uzun süre beklemek zorunda kaldı. Polonyalı yetkililere göre, 100 binden fazla insan yalnızca Polonya'ya geçti. Macar yetkililere göre, yalnızca Cumartesi günü 23 binden fazla mülteci, toplamda 66 bin mülteci Macaristan'a girdi.

BMGK TOPLANIYOR

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 193 üye ülkenin bulunduğu BM Genel Kurulu’nda Ukrayna konusunda olağanüstü oturum yapılması karar tasarısını onayladı.

ABD ve Arnavutluk'un sunduğu tasarıya 15 üyeden 11'i 'evet' derken, Rusya 'hayır' diyen tek ülke oldu. Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri çekimser kaldı.

BM'deki olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Güvenlik Konseyi üyelerinin en az 9'unun veya BM Genel Kurul devletlerinin yarıdan bir fazlasının oy çoğunluğunun talebi ile yapılıyor.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: 2 KENTTE KONTROL ELE GEÇİRİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamda "Rus güçleri Ukrayna'nın Berdyansk ve Enerhodar kentlerinde kontrolü ele geçirdi" ifadeleri kullanıldı. Bakanlık ayrıca Zaroprizhya Nükleer Santrali'nin çevresinin de ele geçirildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov yaptığı açıklamada, Rus birliklerin Ukrayna'nın Zaporijya Oblastında yer alan liman şehri Berdyansk'ta kontrolü ele geçirdiğini duyurdu.

Berdyansk Belediye Başkanı Alexander Svidlo da Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, kentin şu anda Rus kontrolünde olduğunu açıkladı. Svidlo, Rus birliklerinin Pazar günü yerel saatle 15.50 civarında şehre kente girdiğini ve kısa bir süre sonra kent merkezine ulaştıklarını belirtti. Svidlo, "Askerler saat 20.00'de belediye binasına girdi. Ruslar, tüm kamu binaların kontrolünü ele geçirdi" dedi. Karadeniz kıyısındaki Berdyansk, yaklaşık 100 bin Ukraynalıya ev sahipliği yapıyor.

Öte yandan Kiev ve Lviv'den sonra Harkov'da da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın saldırı başlattığı Ukrayna'da 102 sivilin hayatını kaybettiğini, 304 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 422 bin mültecinin de komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın Harkov'da düzenlediği roket saldırılarında onlarca kişinin öldüğünü ve yüzlerce kişinin yaralandığını söyledi.

RUSYA: RUS NÜKLEER GÜCÜ TEYAKKUZDA

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında Putin'in emriyle özel savaş durumu alındığını belirtti ve "Rusya nükleer gücü teyakkuzda" dedi.

LAVROV, HAVA YASAĞI NEDENİYLE BM ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

Yaptırımlara misilleme yapan Rusya ise ambargo uygulayan 36 ülkeye hava sahasını kapadıklarını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ise Avrupa Birliği'nin hava sahası yasağı nedeniyle Cenevre'deki Birleşmiş Milletler ziyaretini iptal ettiği duyuruldu.

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