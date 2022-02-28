Rusya'nın Ukrayna'ya işgal harekatının 5. günü 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği işgal harekatının 5.gününde son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya’nın 23 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya yönelik düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiği, 116'sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1Bayraktar TB2 SİHA’lar Herson bölgesinde Rus konvoyunu vurdu” denildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Bayraktar SİHA’ların Rus konvoyunu imha ettiği görüntüleri paylaşarak, "Bayraktar TB2 SİHA’lar Herson bölgesinde Rus konvoyunu vurdu" ifadelerini kullandı.

Herson'ın ardından Jltomir bölgesindeki Malin şehrinde konuşlanan Rus askeri birlikleri de Bayraktar TB2 SİHA ile etkisiz hal getirildi.

BELARUS'TAN ROKET SALDIRISI

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Devlet Özel İletişim Servisi'nin bugün Belarus topraklarından Zhytomyr'deki havaalanına yapılan roket saldırısını teyit ettiğini duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Yardımcısı Emine Dzheppar tarafından yapılan açıklamada “Roketin büyük olasılıkla İskender balistik füze sistemi tarafından fırlatıldı” denildi.

MYKOLAIVKA KÖYÜNÜN KONTROLÜ KAYBEDİLDİ

Donetsk Oblastına bağlı Mykolaivka köyünde kontrolün Ukrayna ordusundan ayrılıkçılardan oluşan sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Rus birliklerine geçtiği belirtildi.

Ukrayna ordusuna ait olduğu belirtilen mevzi ve askeri araçların Rus ve ayrılıkçılar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

RUS ORDUSUNA AİT KONVOY UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ

ABD’li teknoloji şirketi Maxar tarafından Rus ordusuna ait konvoy, Kiev’e doğru hareket ederken uzaydan görüntülendi.

ABD’li teknoloji şirketi Maxar tarafından Rus ordusuna ait konvoy uzaydan görüntülendi. Maxar, yayınladığı uydu görüntüleri ile Rus ordusuna ait yüzlerce askeri araçtan oluşan ve 5 kilometreden uzun askeri konvoy, İvankiv kentinin kuzeydoğusunda tespit edildi. Konvoyda, tanklar, zırhlı piyade taşıyıcılar ve kundağı motorlu toplar dahil olmak üzere yakıt ve lojistik destek araçları yer aldığı görüldü.

Maxar ayrıca, paylaştığı uydu görüntüleri ile Gostomel’deki Antonov Askeri Havaalanı’nı düzenlenen hava saldırıları sonucu aldığı hasarı da ortaya çıkardı.

RUS GÜÇLERİ KAMU BİNALARINI ELE GEÇİRDİ

Ukrayna'ya saldıran Rus güçleri, liman şehri Berdyansk'taki tüm kamu binalarının kontrolünü ele geçirdi.

Berdyansk Vali Vekili Aleksandr Svidlo, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda, saatler önce şehre Rus güçlerine ait ağır askeri araçlar ve silahlı askerlerin girmeye başladığına şahit olduklarını aktardı.

Svidlo, Rus güçlerinin şehirdeki tüm kamu binalarının kontrolünü ele geçirdiğini belirtti.

Şehrin ateş hattında olduğunu ve bu gecenin çetin bir gece olacağını ifade eden Svidlo, vatandaşları sığınaklardan çıkmamaya çağırdı.

UKRAYNA ORDUSU KİEV'İ SAVUNMAYA DEVAM EDİYOR

Ukrayna ordusu, Kiev yakınlarında bir şehri ele geçirmeye çalışan Rus askeri birliklerinin girişimlerini engellediğini duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin hava ve kara taarruzunu sürdürdüğü bildirildi.

Taarruz esnasında Rus birliklerinin askeri ve sivil havaalanlarına, komuta merkezlerine, hava savunma sistemi tesislerine, önemli kritik altyapı tesislerine, yerleşim yerlerine hasar vermeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, Kiev tarafında bulunan Polissya’da Rus askerlerinin İrpin Nehri üzerinden duba geçişi yapmaya çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, Rusların İrpin şehrini alma girişiminin başarısız kaldığına dikkat çekilerek “Ukrayna savunma kuvvetleri düşmanın yeni teçhizatlarını imha etti. Bütün yönlerde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tank ve mekanize birimleri, topçu desteğiyle belirli hatların savunmasını elinde tutuyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri düşman hava saldırılarını püskürtüyor. Savunma birlikleri grupları Kiev’de sıkı ve çok katmanlı savunma sistemi konuşlandırdı.” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, 3-15 kişilik Ukrayna üniforması giymiş Rus sabotaj gruplarıyla da sistematik mücadele yürütüldüğü aktarıldı.

Gostomel askeri üssü yakınında bulunan İrpin şehri, başkent Kiev’in merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunuyor.