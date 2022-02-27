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Son dakika haberi... Rus medyasında yer alan haberlere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın müzakere teklifini kabul etti. Rus basınında yer alan haberlere göre, Ukrayna heyeti Belarus'a gidiyor.

Rusya, Ukrayna'nın Gomel bölgesinde görüşmeleri kabul ettiğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus heyetiyle Belarus sınırında, ön koşulsuz görüşme yapılacağını bildirdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi de müzakerelerin gerçekleşeceğini doğruladı.

ZELENSKİY: ŞANS VERİLMELİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Belarus’ta, Rus ve Ukrayna heyetleri arasında yapılacak olan müzakerelere değinerek, "Belarus'taki görüşmenin sonuç vereceğine inanmıyorum ama şans verilmeli” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 4’üncü günü girerken, Rusya ve Ukrayna müzakere konusunda anlaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesaj ile söz konusu müzakerelere değinerek, “Açıkçası her zaman olduğu gibi Belarus'taki görüşmenin sonuç vereceğine inanmıyorum ama şans verilmeli. Böylelikle Ukrayna vatandaşlarının, Ukrayna Devlet Başkanı olarak savaşı durdurmaya çalışmadığım konusunda tek bir şüphesi olmayacak” dedi.

Müzakereler konusunda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili konuşan Zelenskiy, “Aleksandr Lukaşenko ile telefon görüşmesi yaptım. Onunla 2 yıldır konuşmamıştık ve bugün uzun uzun konuştuk. Belarus'tan Ukrayna'ya füzelerin, uçakların, helikopterlerin uçmasını istemiyorum. Belarus’tan, Ukrayna’ya asker girmesini istemiyorum dedim. Bana bu konuda güvence verdi” ifadelerini kullandı.

"UKRAYNALILARI BEKLİYORUZ"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov bugün yaptığı açıklamada, "Rus heyeti Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştı. Bu müzakerelere Gomel'de başlamaya hazır olacağız" açıklamasında bulundu.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Rusya ve Ukrayna müzakereleri Ukrayna-Belarus sınırında gerçekleşecek" ifadeleri kullanıldı.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANLIĞI: LUKAŞENKO SORUMLULUK ALDI

Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelesnkiy’nin telefonda görüştüğü ifade edilerek, "Ukraynalı delegenin Rus delegelerle herhangi bir ön koşul olmadan Ukrayna-Belarus sınırındaki Pripyat Nehri yakınında görüşmeye karar verdiler. Lukaşenko, Ukraynalı delegelerin seyahati boyunca, görüşmeler esnasında ve delegelerin dönüşüne kadar uçakların, helikopterlerin, roketlerin Belarus topraklarında oldukları yerde kalacaklarına dair sorumluluk aldı" denildi.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI: BU ŞİMDİDEN UKRAYNA İÇİN BİR ZAFER

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus ordusunun peş peşe mağlubiyetler yaşadıktan sonra kendilerine ön şartsız görüşme yapabileceklerini bildirdiklerini aktararak, "Bu şimdiden Ukrayna için bir zaferdir." dedi.

Kuleba, yabancı basın mensuplarına Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saldırıya başladığında Rusya'nın konuşmakla ilgilenmediğini belirten Kuleba, ancak ağır kayıplar vermeye başladıktan sonra konuşmak istemeye başladığına dikkati çekti.

Kuleba,"Rus ordusu peş peşe mağlubiyet yaşadıktan sonra bize ön şartsız görüşme yapabileceklerini bildirdiler. Bu şimdiden Ukrayna için bir zaferdir." diye konuştu.

"RUSYA'NIN NE DİYECEĞİNİ DİNLEMEK İÇİN GÖRÜŞECEĞİZ"

Belarus güçlerinin Ukrayna'ya saldırı kararı almasına çok yakın oldukları uyarısını yapan Kuleba, ülkesinin kuzey sınırını korumak için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'yu aradığını belirtti.

Kuleba, görüşmenin Rus tarafının istediği askeri bir üs olan Gomel şehrinde değil, Belarus sınırında olacağını dile getirerek, "Biz Rusya'nın ne diyeceğini dinlemek için görüşeceğiz. İşgalin sona erdirilmesini konuşacağız." şeklinde konuştu.

"DÜNYA İÇİN BİR YIKIM OLUR AMA BİZİ YENEMEZSİNİZ"

Görüşmeler sonucunda barış kararı çıkarsa memnuniyetle karşılayacaklarını bildiren Kuleba, ancak teslim olmayacaklarına ve topraklarından vazgeçmeyeceklerine dikkati çekti.

Rusya'nın caydırıcı silahları alarma geçirme kararının heyetlerin görüşmesi kararından hemen sonra geldiğine işaret eden Kuleba, bunu heyetlerine baskı kurmak yaptıklarını düşündüklerini aktardı.

Kuleba, "Rusya'nın caydırıcı silahları alarma geçiriyor olması bizi durduramaz. Bizi nükleer bombalarla vurursanız dünya için bir yıkım olur ama bizi yenemezsiniz." ifadelerini kullandı.

ZELENSKIY İSTANBUL'U ÖNERMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise, "Rusya, Ukrayna'ya Belarus bölgesinden saldırmasaydı Minsk'te görüşmeler mümkün olabilirdi" dedi.

Zelenskiy, Rusya ile müzakereler için, ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdi.

ZELENSKIY-LUKAŞENKO GÖRÜŞTÜ

Diğer yandan Zelenskiy, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda görüştü. Görüşmenin detayına ilişkin bilgi paylaşılmazken, Lukaşenko, 'Ukrayna kaybetmek istemiyorsa' diyerek, Kiev'e müzakere masasına oturma çağrısında bulunmuştu.