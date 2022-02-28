Rusya-Ukrayna müzakereleri sona erdi 0:00 / 0:00

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Son dakika haberleri... Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 6 saat sürdü. IFAX'ın aktardığına göre, Rus müzakereci, "En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, iki ülke bugün Belarus-Ukrayna sınırında görüşmelere başladı.

İKİNCİ KEZ GÖRÜŞECEKLER

Görüşmenin başlangıcında Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey kısa bir konuşma yaptı.

Katılımcıların kendisini güvende hissedebileceğini belirten Makey, "Bugünkü toplantının düzenlenmesiyle ilgili her türlü istek ve önerileriniz kabul edilecek ve yerine getirilecektir. Sonucu bekliyoruz." diye konuştu.

Görüşmeler öncesi IFAX'a konuşan Rus müzakereci, En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz. Herhangi bir anlaşmak iki tarafında çıkarına olmalı" dedi.

Öte yandan görüşmede sonuç çıkmadığı ve heyetlerin ikinci kez görüşeceği kaydedildi. Rus heyetinden yapılan açıklamada ise, "Genel konumu tahmin edebileceğimiz belirli noktalar belirledik. Beş saat süren müzakerede tüm gündem maddelerini detaylı olarak görüştük. Müzakerelere devam etme konusunda anlaştık. Bir sonraki toplantı Polonya-Belarus sınırında önümüzdeki günlerde gerçekleşecek." denildi.

Ukrayna heyeti ise Rus tarafının hala 'fazlasıyla önyargılı' olduğunu söylerken, görüşmelerin zorlu geçtiğini belirtti.

GÖRÜŞMENİN AMACI ATEŞKESİN DERHAL SAĞLANMASI

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna heyeti Belarus sınırına ulaştı. Açıklamada, "Görüşmelerin asıl amacı ateşkesin derhal sağlanması ve Rus güçlerinin geri çekilmesi" denildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı heyette; Halkın Hizmetkarı Partisi Grup Başkanı, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Podolyak, Ukrayna´nın Üçlü Temas Grubu heyeti Başkanı Birinci Yardımcısı Andrii Kostin, Ukrayna Milletvekili Rustem Umerov ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mykola Tochytskyi'nin yer aldığını ifade etti.

"GÖRÜŞMELER BİR AN ÖNCE BAŞLAMADIĞI İÇİN RUSYA PİŞMAN"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna tarafıyla görüşmelerin yakında başlayacağını umduğunu söyleyerek, Moskova'nın müzakerelerdeki amacı hakkında yorum yapmadı.

Peskov, görüşmeler bir an önce başlamadığı için Rusya'nın pişman olduğunu söyledi.

BELARUS: HER ŞEY HAZIR

— Belarus MFA 🇧🇾 (@BelarusMFA) February 28, 2022

Belarus Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Belarus'ta Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmak için her şey hazır. Heyetlerin gelmesini bekliyoruz" denildi.

ZELENSKIY: ŞANS VERMELİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus heyetiyle Belarus sınırında, ön koşulsuz görüşme yapılacağını bildirdi. Zelenskiy, "Belarus'taki görüşmenin sonuç vereceğine inanmıyorum ama şans verilmeli” dedi.

Zelenskiy Minsk'te görüşme teklifini "Rusya, Ukrayna'ya Belarus bölgesinden saldırmasaydı Minsk'te görüşmeler mümkün olabilirdi" diyerek reddetmişti. Rusya ile müzakereler için, ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerisinde bulundu.

MÜZAKERELER SONA ERDİ

Rusya ile Ukrayna'nın Belarus'taki görüşmeleri sona erdi. Heyetlerin görüşmesi yaklaşık 6 saat sürdü. Heyetlerin istişare için Belarus'tan başkentlerine geri döndükleri bildirildi.

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