Rusya-Ukrayna müzakereleri sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya SON DAKİKA | Rusya Ukrayna masaya oturuyor! Rus müzakereciden şok açıklama... - Rusya Ukrayna savaşı son durum
ABONE OL

Rusya-Ukrayna masada! Heyetler ikinci kez görüşecek

Ukrayna ile Rusya heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmeleri sona erdi. Müzakereler yaklaşık 6 saat sürdü. Rusya-Ukrayna görüşmeleri öncesinde IFAX'a konuşan Rus müzakereci, "En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz" dedi. Ukrayna'dan müzakere öncesi yapılan açıklamada ise "Görüşmelerin asıl amacı ateşkesin derhal sağlanması ve Rus güçlerinin geri çekilmesi" denildi. Heyetlerin istişare için Belarus'tan başkentlerine döndüğü bildirildi. Görüşmede ise sonuç çıkmadığı ve heyetlerin ikinci kez görüşeceği kaydedildi. Rus heyetinden yapılan açıklamada ise, "Genel konumu tahmin edebileceğimiz belirli noktalar belirledik" denildi

SON DAKİKA | Rusya Ukrayna masaya oturuyor! Rus müzakereciden şok açıklama... - Rusya Ukrayna savaşı son durum
Rusya-Ukrayna müzakereleri sona erdi
0:00 / 0:00
Reuters / HABERTURK.COM

Son dakika haberleri... Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 6 saat sürdü. IFAX'ın aktardığına göre, Rus müzakereci, "En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, iki ülke bugün Belarus-Ukrayna sınırında görüşmelere başladı.

İKİNCİ KEZ GÖRÜŞECEKLER

Görüşmenin başlangıcında Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey kısa bir konuşma yaptı.

Katılımcıların kendisini güvende hissedebileceğini belirten Makey, "Bugünkü toplantının düzenlenmesiyle ilgili her türlü istek ve önerileriniz kabul edilecek ve yerine getirilecektir. Sonucu bekliyoruz." diye konuştu.

Görüşmeler öncesi IFAX'a konuşan Rus müzakereci, En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz. Herhangi bir anlaşmak iki tarafında çıkarına olmalı" dedi.

Öte yandan görüşmede sonuç çıkmadığı ve heyetlerin ikinci kez görüşeceği kaydedildi. Rus heyetinden yapılan açıklamada ise, "Genel konumu tahmin edebileceğimiz belirli noktalar belirledik. Beş saat süren müzakerede tüm gündem maddelerini detaylı olarak görüştük. Müzakerelere devam etme konusunda anlaştık. Bir sonraki toplantı Polonya-Belarus sınırında önümüzdeki günlerde gerçekleşecek." denildi.

Ukrayna heyeti ise Rus tarafının hala 'fazlasıyla önyargılı' olduğunu söylerken, görüşmelerin zorlu geçtiğini belirtti.

GÖRÜŞMENİN AMACI ATEŞKESİN DERHAL SAĞLANMASI

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna heyeti Belarus sınırına ulaştı. Açıklamada, "Görüşmelerin asıl amacı ateşkesin derhal sağlanması ve Rus güçlerinin geri çekilmesi" denildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı heyette; Halkın Hizmetkarı Partisi Grup Başkanı, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Podolyak, Ukrayna´nın Üçlü Temas Grubu heyeti Başkanı Birinci Yardımcısı Andrii Kostin, Ukrayna Milletvekili Rustem Umerov ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mykola Tochytskyi'nin yer aldığını ifade etti.

"GÖRÜŞMELER BİR AN ÖNCE BAŞLAMADIĞI İÇİN RUSYA PİŞMAN"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna tarafıyla görüşmelerin yakında başlayacağını umduğunu söyleyerek, Moskova'nın müzakerelerdeki amacı hakkında yorum yapmadı.

Peskov, görüşmeler bir an önce başlamadığı için Rusya'nın pişman olduğunu söyledi.

BELARUS: HER ŞEY HAZIR

Belarus Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Belarus'ta Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmak için her şey hazır. Heyetlerin gelmesini bekliyoruz" denildi.

ZELENSKIY: ŞANS VERMELİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus heyetiyle Belarus sınırında, ön koşulsuz görüşme yapılacağını bildirdi. Zelenskiy, "Belarus'taki görüşmenin sonuç vereceğine inanmıyorum ama şans verilmeli” dedi.

Zelenskiy Minsk'te görüşme teklifini "Rusya, Ukrayna'ya Belarus bölgesinden saldırmasaydı Minsk'te görüşmeler mümkün olabilirdi" diyerek reddetmişti. Rusya ile müzakereler için, ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerisinde bulundu.

MÜZAKERELER SONA ERDİ

Rusya ile Ukrayna'nın Belarus'taki görüşmeleri sona erdi. Heyetlerin görüşmesi yaklaşık 6 saat sürdü. Heyetlerin istişare için Belarus'tan başkentlerine geri döndükleri bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Ukrayna: Biz düşersek BM de hayatta kalmaz
DÜNYA Ukrayna: Biz düşersek BM de hayatta kalmaz
Son dakika: Borrell: AB'nin Ukrayna'ya askeri desteği artarak sürecek
DÜNYA Borrell: AB'nin Ukrayna'ya askeri desteği artarak ...
İngiltere'den Ukrayna'ya askeri destek sözü
DÜNYA İngiltere'den Ukrayna'ya askeri destek sözü
Son dakika: BM Genel Sekreteri: Bölgesel krizle karşı karşıyayız
DÜNYA BM Genel Sekreteri: Bölgesel krizle karşı karşıyayız
Son dakika: Macron'dan acil ateşkes çağrısı
DÜNYA Macron'dan acil ateşkes çağrısı
Macaristan'dan 'Ukrayna'ya silah gönderimi' kararı
DÜNYA Macaristan'dan 'Ukrayna'ya silah gönderimi' kararı
İbrahim Kalın, Jake Sullivan ile görüştü
DÜNYA İbrahim Kalın, Jake Sullivan ile görüştü
SON DAKİKA | Yeni yaptırım! ABD Hazine Bakanlığı'ndan Rusya Merkez Bankası'na ambargo - Rusya Ukrayna savaşı haberleri
DÜNYA ABD Hazine Bakanlığı'ndan Rusya Merkez Bankası'na ...
Son dakika: ABD, Belarus Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldı!
DÜNYA ABD, Belarus Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya ...
SON DAKİKA | Rusya Devlet Başkanı Putin'den Batı'ya sert tepki: Yalanlar İmparatorluğu - Rusya Ukrayna savaşı haberleri
DÜNYA Putin'den Batı'ya: Yalanlar İmparatorluğu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.