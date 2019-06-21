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Meteorolojiden kent genelinde sağanak yağmur ve ani sel baskınları uyarı yapılmasının ardından Ereğli ilçesine bağlı köylerde taşan dereler nedeniyle sel baskınları yaşanmaya başladı.

İlçeye bağlı Bakırlar köyünde bir kişinin taşan dere nedeniyle sel sularına kapıldığı ihbarı üzerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri köye yönlendirildi.

AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, ihbar üzerine ekiplerin yola çıktığını söyledi.

DERE TAŞTI, MAHSUR KALANLAR VAR

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir köyden geçen derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan kişileri kurtarma çalışması başlatıldı.

AA'nın edindiği bilgiye göre, Bakırlık köyünde etkili olan sağanak nedeniyle bölgeden geçen dere taştı. Derenin taşması sonucu köye ulaşımın sağlandığı yolun yanı sıra ev ve ahırlarda su baskınları meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin, başka köy yollarını kullanarak evlerinde mahsur kalan kişileri kurtarmaya çalıştığı bildirildi.

Öte yandan Yaraşlıyörük köyünde bir binanın alt katında bulunan yaklaşık 20 büyükbaş hayvan, ekiplerin müdahalesiyle telef olmaktan kurtarıldı.

Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelen ilk bilgilere göre sel yüzünden vatandaşların mahsur kaldığının söylendiğini anlatarak, "Ekiplerimiz söz konusu köye ulaşmaya çalışıyor. Mahsur kalan vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla yüksek kesimlere çıkmaya çalıştıklarını öğrendik." dedi.