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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: 3 kadını katletmişti! Cani, Menekşe'nin saçlarını kazımış!
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3 kadını katletmişti! Cani, Menekşe'nin saçlarını kazımış!

Manisa’da, Necati Akpınar tarafından öldürüldüğü iddia edilen Mutlu Menekşe cinayetinde tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı. Gömüldüğü yerden cansız bedeni çıkarılan Menekşe’nin, saçlarının tamamen ustura ile kazındığı görüldü. Menekşe’nin iki hafta önce gördüğü işkence nedeniyle hastaneye gittiği öğrenildi. Daha önce iki eşini öldüren katil zanlısı Necati Akpınar’ın Menekşe’den önce başka bir kadınla yaşadığı ve bu kadına da işkence yaptığı belirlendi. İşkence gördüğü için evden kaçan kadının sığınma evine sığındığı ortaya çıktı

Son dakika haberler: 3 kadını katletmişti! Cani, Menekşe'nin saçlarını kazımış!
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Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde yaşanan kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre tüyler ürperten olay 30 Aralık günü meydana geldi.

CİNAYET İHBARLA ORTAYA ÇIKTI

Polise gelen bir ihbar korkunç detaylar zincirinin çözülmesine neden oldu. Gelen ihbarda Necati Akpınar (58) adlı kişinin dini nikahlı eşini öldürüp, evin yakınına gömdüğünü söylüyordu.

MENEKŞE'NİN SAÇLARINI KAZIMIŞ

Olay yerine giden polis ekipleri, Necati Akpınar’ın evinin 30 metre ilerisinde bulunan metruk binanın girişinde çalışma yaptı. Kazılan yerde Akpınar’ın dini nikahlı eşi Mutlu Menekşe’nin (48) cansız bedeniyle karşılaşıldı. Cenazenin üzerinde kesici veya kurşun izleri olmadığı görüldü. Ama dikkat çeken görüntü, tüyleri ürpertti. Menekşe’nin saçları kazınmıştı.

İKİ EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Necati Akpınar gözaltına alındı. Polise verdiği ifadesinde, cinayet işlemediğini belirterek, “Ben eve geldim eşim ölmüştü. Daha önce cinayetten yattığım için bana kimse inanmayacaktı. Ben de buraya gömdüm” dedi. Akpınar’ı mercek altın alan polis, şüphelinin daha önce iki eşini de öldürdüğü ve birçok suç kaydı olduğunu tespit etti.

SAÇLARINI DÖKÜLDÜĞÜ İÇİN KAZIMIŞ

Polis, evlendiği eski eşlerine işkence ettiği belirlediği Akpınar’a Menekşe’nin saçlarının neden kazındığını sordu. Saçlarının döküldüğü için kazıdığını söyleyen Akpınar’ın ifadesi inandırıcı bulunmadı.

ÖLMEDEN 3 HAFTA ÖNCE DÖVÜLÜP İŞKENCE GÖRMÜŞ

Soruşturmayı derinleştiren polis, önemli detaylara ulaştı. Öldürülen Mutlu Menekşe’nin 3 hafta önce sırtındaki yaralarla ilgili hastaneye gittiğini tespit etti. Polise şikayetçi olmadığı görülen Menekşe’nin Akpınar tarafından dövülerek işkence gördüğü belirtiliyor.

BİR KADIN DA İŞKENCEDEN KAÇMIŞ

Soruşturmayı derinleştiren polis çok önemli bir bilgiye daha ulaştı. Şüpheli Akpınar'ın, Mutlu Menekşe ile tanışmadan önce Z.K. (67) adlı bir kadınla yaşadığı da belirlendi. Z.K. adlı kadına işkence yaptığı kayıtlarına ulaşıldı. Akpınar tarafından işkence gören kadının evden kaçarak sığınma evine sığındığı öğrenildi.

KARAKOLU KOLAÇAN ETMİŞ

Polisin yaptığı çalışmalarda elde ettiği bilgilere göre, şüpheli Akpınar, Menekşe’nin cesedini başka yere gömmek için aracıyla dolaştı. Yer bulamayınca geri dönüp evinin yakınına gömdü. Dini nikahlı eşini gömdükten sonra, polise ihbar gidip gitmediğini kendisinin aranıp aranmadığını öğrenmek için de karakola giderek kolaçan etti.

NEDENSİZ YERE KARAKOLA GİTTİ

Cezaevinden şartlı tahliye ile çıktığı için karakola imza atmak için sık sık gitme zorunluluğu olan Akpınar’ın o gün gitmesini gerektiren bir durum yokken, karakola gidip nabız yokladı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Aranmadığını görünce de rahatladı. Menekşe’nin cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucunda ortaya çıkacak. Şüpheli Akpınar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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