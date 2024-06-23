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        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!

        Diyarbakır ve Mardin arasında meydana gelen anız yangını felaketinde can kaybı 15'e çıktı. Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında Zekiye Erdenli adlı kadının da hayatını kaybettiği açıklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 16:13 Güncelleme: 23.06.2024 - 16:13
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        Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangında Zekiye Erdenli'nin (55) de hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 15'e çıktı.

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        DHA'nın haberine göre Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi’nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında; Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Bugdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli ve Fadıl Demir hayatını kaybetti.

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        Yangında ayrıca 556 küçükbaş öldü, 250 yaralı hayvan da sahiplerinin rızasıyla Et ve Süt Kurumu'na kesime gönderildi. 120 hayvanın ise bölgedeki veterinerler tarafından tedavileri yapıldı.

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        3 YARALIDAN BİRİ KURTARILAMADI

        Diyarbakır'da 8 bin 100, Mardin'de ise 7 bin dönüm alanda hasara neden olan yangında, toplam 5 bin 450 dönüm ekili arazi de yandı.

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        Yangınla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışması devam ederken, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da yaraların sarılması için Diyarbakır Valiliği'ne 3, Mardin Valiliği'ne ise 2 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

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        Yangının çıkış nedeniyle ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma da sürüyor.

        Yangından etkilenen 73 kişi taburcu edilirken, tedavisi süren 3 kişiden Zekiye Erdenli Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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        Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından Erdenli'nin cenazesi, Çınar ilçesi Yazçiçeği Mahallesi'nde toprağa verildi.

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