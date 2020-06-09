Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Kırklareli Babaeski'de vatani görevini yapan 23 yaşındaki Mustafa Araz, göğüs şikâyetiyle gittiği revirden hastaneye sevk edildi. Aynı gün ailesine kaybolduğu bildirilen 3 aylık askerin, bir gün sonra hastaneden 2 kilometre uzaklıktaki metruk AVM'de cansız bedeni bulundu. Acı haberle yıkılan Kars'taki ailesi, oğullarının şüpheli ölümü üzerine suç duyurusunda bulundu.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bulunan 1'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Hava Savunma Füze Komutanlığı'nda askerlik yapan Mustafa Araz (23),10 Mayıs'ta kardeşi Metin Araz ile telefonda konuştu. Kardeşiyle herhangi bir sağlık problemi konuşmayan Araz, ertesi gün göğsündeki ağrı için revire gitti. Askeri araçla hastaneye götürülen 3 aylık asker Araz'a bir daha ulaşılamadı.

HASTANEDEN SONRA ULAŞILAMADI

11 Mayıs günü saat 16.40 sıralarında baba Hasan Araz'ı telefonla arayan yetkililer, oğlunun kaybolduğunu, hastaneye gittikten sonra kimseye haber vermeden ayrıldığını söyledi. Baba Araz, gelen arama sonrası oğlunun gidebileceği akrabalarını arasa da bir sonuç alamadı. 12 Mayıs günü ise yetkililer, Araz ailesine acı haberi verdi. Mustafa Araz'ın cansız bedeni, tedavi için götürüldüğü hastaneden 2 kilometre uzaklıkta bulunan metruk AVM'de bulunmuştu. Araz'ın hastaneden maskeli olarak tek başına çıkış anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

'İNTİHAR EDEN KİŞİ VİRÜS İÇİN MASKE TAKAR MI?'

Araz ailesinin avukatı Cesim Parlak, ölen askerin vücudundaki darp izlerinin kesinlikle bir intihar olayı olmadığını savundu. Parlak, olaya ilişkin tespitlerini şu şekilde açıkladı: "Mustafa Araz'ın hem aile içerisinde hem de askeriye içerisinde intihar edecek derecede bir sorunu yoktu. Yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde, kendisi gayet mutlu ve huzurlu biri. Koğuş arkadaşlarının da bize verdiği bilgilere göre bu olayın kesinlikle intihar olmadığını apaçık bir şekilde ortaya koyuyor.

İntihar edecek biri, intihara teşebbüs ederken koronavirüsden korunmak için maske takar mı? Çok aşırı soru işaretleri var. Ki zaten cansız bedenin bulunduğu yer aslında birçok şeyi ortaya koyuyor. Cansız beden, Babaeski Devlet Hastanesi'ne 2 kilometre uzaklıkta metruk bir AVM'nin arka duvarının dibinde bulunuyor. 15 metre yükseklikten atlayarak intihar eden kişinin, duvarın dibine yapışık bir biçimde düşmesi temel fizik kurallarına aykırı. Yine, Mustafa'nın cansız bedeni sırt üstü bulunuyor. Yüksekten atlayan bir kişinin sırt üstü kalması da imkânsız" ifadesinde bulundu.

'DEVLETİMİZE GÜVENİYORUM'

Babaeski'de olayla ilgili suç duyurusunda bulunan baba Hasan Araz ise, "Oğlum askerlik görevini ifa ederken vefat etti. Bize intihar ettiği söyleniyor. Ben buna kesinlikle inanmıyorum. Ki zaten oğlumun intihar etmesini gerektirecek bir durumu asla söz konusu değil. Devletimize güveniyorum. Olayın bir intihar olmadığını çok iyi biliyorum. Temennim olayın tüm yönleri ile soruşturulması" diye konuştu.

ASKER ARKADAŞI: İNTİHAR EDECEK BİRİ DEĞİLDİ

Araz'ın asker arkadaşlarından er O.Ç.'nin de soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde şunları söylediği öğrenildi: "Mustafa intihar edecek biri değildi. Psikolojik sorunları olan, karamsar biri değildi. Gülüp eğleniyorduk birlikte."