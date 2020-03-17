AA

Terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan Azeri iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'nun yanı sıra şirket yöneticisi Nuray Nurcihan Perker, tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti. FETÖ soruşturması kapmasında adliyeye sevkedilen iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı. Perker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ SUÇLAMASIYLA

AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, şüpheliler hakkında yapılan şikayet, ihbar ve Mali Şube Müdürlüğü tarafından yapılan tespitler doğrultusunda TCK'nın 314/2. maddesi uyarınca "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Mahkemesinden arama ve gözaltı kararı alınmıştı.

Karar doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Gurbanoğlu ile şirket yöneticisi Perker, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Gurbanoğlu tutuklandı.