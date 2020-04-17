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Bilim Kurulu da uyarmıştı! Boş arazide şoke eden görüntü!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bilik Kurulu üyelerinin de defalarca uyardığı tıraş, bazılarının vurdumduymazlığıyla büyük tehlike olmaya devam ediyor. Öyle ki iş yerleri kapatılan berberlerin bazı illerde, yasak olmasına rağmen evlerde, çatılarda ve sokaklarda tıraş yaptıkları görülüyor. İşte o görüntülerden biri İstanbul Sultangazi de çekildi. Berber olduğu iddia edilen bir kişi, boş bir arazide bir kişiyi tıraş etti

sultangazi boş arazide tıraş
DHA

Sultangazi'de bir kişi yasak olmasına rağmen boş alanda tıraş yaptı. Dünyayı ve Türkiye'yi tehdit eden koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın 21 Mart'ta aldığı karar doğrultusunda berber, kuaför ve güzellik salonları tedbir kapsamında kapatıldı. Daha sonraki süreçte ise Bilim Kurulu üyeleri, virüsün yayılmasında en büyük temaslardan birinin tıraş olduğu konusunu sürekli gündeme getirip, vatandaşları uyardı.

İş yerlerinin kapanmasının ardından Türkiye'de birçok ilde bazı berberler yasak olmasına rağmen evlerde, çatılarda ve sokakta tıraş yapmaya devam ediyor. Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde çekilen görüntülerde berber olduğu belirtilen bir kişi, boş bir arazide bir kişiyi tıraş etti. Tıraş olan kişinin, tıraş sonrası aynaya bakarak saçını kontrol ettiği de görüntülere yansıyor.

 

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