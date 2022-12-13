Cinsel saldırı ile suçladığı kayınbiraderini öldürdü!

Konya'da kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre olay, Selçuklu ilçesinde meydana geldi.
CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU İDDİASI
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Ayşe T.'ye (39), eşinin küçük yaşlarda bir yakınlarına evlatlık olarak verilen ve birkaç haftadır kendilerinde kalan kayınbiraderi Murat Can Eskici, cinsel istismarda bulundu.
3 ÇOCUK ANNESİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Ayşe T., kayınbiraderi Eskici'yi bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Ayşe T.'nin ilk ifadesinde, kayınbiraderinin bir süredir taciz ettiğini ve olay günü de cinsel saldırıda bulunup, 3 çocuğuna zarar vermekle tehdit ettiğini söylediği öğrenildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Ayşe T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
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