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Emre Aşık´ın eşi cezaevi firarisiyle yakalandı

Düzce'de dikkat çeken bir olay yaşandı. Eski futbolcu Emre Aşık´ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık, yapılan yol kontrolü sırasında cezaevi firarisi bir kişi ile yakalandı. Yağmur Aşık ve yanındaki kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi

düzce
DHA

 

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün öğle saatlerinde D-100 Karayolu Cumayeri mevkisinde lüks bir aracın sürücüsüne 'dur' uyarısında bulundu.

DHA'nın haberine göre, sürücü ise aracını jandarma ekiplerinin üzerine sürerek, jandarma astsubaya çarptı. Jandarma astsubay çarpmanın etkisiyle elinden yaralanırken, jandarma ekipleri aracı takibe alarak durdurdu.

Otomobilde, uyuşturucu suçundan sabıkası bulunan ve açık cezaevinden firar ettiği öğrenilen Erdi Sungur ile eski futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yağmur Aşık adliyeye götürüldüğü sırada yüzünü kapatarak soruları yanıtsız bıraktı. 2 şüphelinin savcılık işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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