AA

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık eski tuğamiral Doğan Bozkurt ve avukatı katıldı.

SAVCI 15 YIL HAPİS TALEP ETTİ

AA'da yer alan habere göre görüşü sorulan duruşma savcısı, 15 Ocak'taki celsede açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve örgütsel amaçlı operasyonel hat ile örgütün mahrem imamları ile irtibat sağladığı tespit edilen sanık Bozkurt'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Esasa ilişkin savunma yapan Bozkurt ise üzerine atılı suçlamaları reddederek, beraatini talep etti. Sanık avukatının da beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti hükmünü açıkladı. Heyet, "FETÖ üyeliği" suçundan eski tuğamiral Bozkurt'a 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi ve hükümle birlikte tahliyesini kararlaştırdı.