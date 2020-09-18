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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında isimleri belirlenen 3 şüpheli, dün gece geç saatlerde gözaltına alındı.

Şüphelilerin, gazeteci-yazar Taha Akyol'a, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak "Terör örgütleri peşinizde" diyerek, 320 bin TL dolandırdığı belirlendi.

Akyol, Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'na yaşadıklarını anlatarak, "Dolandırıcılar FETÖ terör örgütünün hesaplarımı ele geçirdiğini söyledi. Ardından da, 'Paranızı çekin güvenli hesaba yatıralım' şeklinde konuştular" dediğini aktardı.

Taha Akyol'un suç duyurusu üzerine başlayan soruşturmada, isimleri tespit edilen şüpheliler dün polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerle telefonda Taha Akyol'un görüştüğü, onlara inandığı, istenilen parayı da oğlunun bankadan çekerek, Şişli'nin ara sokaklarından birinde şüpheliye elden verdiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

AYNI YÖNTEMLE CANAN KARATAY DA DOLANDIRILMIŞTI

Benzer yöntemle daha önce Ünlü Diyetisyen Prof.Dr. Canan Karatay da dolandırılmıştı. Karatay, kendilerini telefonda polis süsü veren dolandırıcılara 50 bin dolar ve 10 bin lirasını kaptırdı. Tesadüf sonucu dolandırıcılar yakalanırken, Prof. Dr. Canan Karatay’ın parası da kurtarıldı.

Öte yandan Ceza hukukçusu Prof. Dr. Erdener Yurtcan da hesabındaki 4.5 milyon TL’yi dolandırıcının verdiği hesaplara aktarmıştı.

Milli futbolcu Burak Yılmaz da, kendisini Trabzon Valisi olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düşerek 10 bin TL kaptırdı.