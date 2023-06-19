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Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da gece kulübü işletmecisi silahlı saldırıda öldü! - Güncel haberler
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Gece kulübü işletmecisi silahlı saldırıda öldü!

Bursa'da, gece kulübü işletmecisi olduğu öğrenilen 49 yaşındaki Arif Akcan, yolda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan araçtaki kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden 6 kurşunla ağır yaralanan Akcan hayatını kaybetti. Polis, şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı

Bursa'da gece kulübü işletmecisi silahlı saldırıda öldü! - Güncel haberler
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DHA

Bursa'da olay, saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Kuruçeşme Mahallesi’nde meydana geldi.

İnegöl ilçesinde gece kulübü işletmecisi olduğu öğrenilen Arif Akcan'a (49), Dikçeşme Sokak'tan yürüyerek Altıparmak Caddesi’ne çıktığı sırada yanına yaklaşan bir araçtaki kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı.

VÜCUDUNA 6 KURŞUN İSABET ETTİ

DHA'da yer alan habere göre şüpheliler plakası henüz belirlenemeyen otomobil ile olay yerinden kaçarken, vücudunun çeşitli bölgelerine 6 kurşun isabet eden Arif Akcan kanlar içerisinde yere yığıldı.

AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akcan, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

AA'da yer alan habere göre tedaviye alınan Akcan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS, ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan tespit eden polis ekipleri şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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