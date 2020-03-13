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İstanbul'da sahillerde mangal ve nargile yasağı!

İBB, kamusal alanlarda hem çevre kirliğine neden olan hem de yurttaşlara rahatsızlık veren mangal yakımı ve nargile kullanımını durdurmak için gerekli çalışmaları başlattı. Sahil ve yeşil alanlara, uyarı tabelalarının dikilmesinin ardından denetimler yaşama geçirilecek

ibb
Esra Boğazlıyan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),özellikle yaz aylarında ortalığı dumana boğan mangallar ve nargile kullanımı konusunda harekete geçti. Kentin yeşil alan ve sahillerinde yakılan mangallar ve nargileler, çevre kirliliğinin yanı sıra spor yapan, dinlenen ve oyun oynayan yurttaşlar açısından da büyük rahatsızlık konusu.

Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, çevre kirliliğinin önlenmesi, yakınmaların giderilmesi amacıyla, ilk olarak, İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü, gerekli yerlere uyarı tabelası dikilmesi çalışması başlattı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İBB Zabıta ekipleri ve Özel Güvenlik Personeli de denetimler için sahaya çıkacak.

İLK SİNYALİ İMAMOĞLU VERMİŞTİ

Beylikdüzü’nde görev yaptığı dönemde sahilde mangal yakımını kaldıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurttaşlardan gelen şikâyetler üzerine, bu uygulamanın kent geneline yayılacağı konusundaki ilk sinyali vermişti.

İmamoğlu, “Yönetim anlayışımızın önemli bir odağı, kente özen göstermek ve insana saygı duymak. Mangal yerinde yanmıyor. Yandığı zaman, yakıldığı yeri değil, 200 metre çevresini etkiliyor” demişti.

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