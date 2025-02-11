Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, U-17 takımları arasında oynanan maçta kırmızı kartla oyundan atılan 16 yaşındaki E.Ç., maçın hakemi Ersin Demiröz'ü bıçakla yaraladı. Hakem tedavisi sonrası taburcu olurken, E.Ç. gözaltına alındı. Çayırova Gümüşspor'dan yapılan açıklamada, kulübün U-17 takımının ligden çekilme kararı aldığı belirtildi
Kocaeli'nde olay, Dilovası ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Şehit Nihat Karadaş Stadı'nda meydana geldi. Kocaeli U-17 Ligi'nde, 8 futbol takımının yarıştığı K grubunda 3 haftada birer galibiyet alarak aynı puanda bulunan Çerkesli Spor ile Çayırova Gümüşspor karşılaştı.
'KIRMIZI' GÖRDÜ TAKIMI MAĞLUP OLDUBıçaklanan maçın hakemi Ersin Demiröz.
DHA'daki habere göre karşılaşmada Çayırova Gümüşspor futbolcusu E.Ç. (16), yaptığı faul sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı. Maç, Çerkeşli Spor'un 5-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
MAÇ BİTTİ HAKEMİ YARALADI
Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla kırmızı kart gören E.Ç., soyunma odalarının bulunduğu bölümde hakem Ersin Demiröz'e bıçakla saldırdı. Hakem hafif yaralanırken, araya giren diğer futbolcular ve yöneticiler E.Ç.'yi tutarak uzaklaştırdı.
FUTBOLCU GÖZALTINA ALINDI
Hakem Demiröz, çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hakem tedavisi sonrası taburcu olurken, futbolcu gözaltına alındı.
KULÜBÜ LİGDEN ÇEKİLDİ
Öte yandan Çayırova Gümüşspor'dan yapılan açıklamada, kulübün U-17 takımının ligden çekilme kararı aldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.