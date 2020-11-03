17 yaşındaki Arda'ya acı veda!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberler... Okuldan izin aldı, depremde hayatını kaybetti!
ABONE OL

Son dakika haberler... 17 yaşındaki Arda'ya mezar olan bina hakkında şoke eden açıklama!

İzmir'deki depremin kurbanlarından biri de 17 yaşındaki Arda Baran Demir'di. Olay günü izin alıp okuldaki son derse gitmedi̇. Erken çıkıp Barış Apartmanı'ndaki evine geldi. Kısa süre sonra bina büyük bir gürültüyle sarsıldı. Evde yalnız olan Arda enkaz altında kalarak yaşama veda etti. Acılı amca Eyüp Demir, müteahhidin 7 katlı binada uygun demir kullanmadığını belirterek "7 katlı binanın kolonlarına 8'lik demir konulmuş, hangi vicdan bunu kabul eder?" diye isyan etti̇

Son dakika haberler... Okuldan izin aldı, depremde hayatını kaybetti!
17 yaşındaki Arda'ya acı veda!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Caner Aktan'ın haberine göre Arda Baran Demir, İzmir'de doğup büyüdü. Ailesiyle birlikte Bayraklı ilçesindeki Barış Apartmanı'nda yaşıyordu. Çok başarılı bir öğrenciydi.

CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ...

2017 yılında girdiği TEOG sınavında 120 sorudan 119'unu doğru yaptı. Özel bir okulda okuyordu. Cuma günü Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğündeki̇ deprem olduğunda annesi̇ ve babası işte, kız kardeşi̇ okuldaydı.

Arda Baran ise öğretmeninden izin alıp eve gelmişti. Eve geldikten yaklaşık yarım saat sonra deprem meydana geldi. Arda kısmen yıkılan binanın enkazında hayatını kaybetti. Arda, çok sevdiği memleketi Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Payamdüzü köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

"OKULDAN İZİN ALMASA DEPREME YAKALANMAYACAKTI"

Acılı amca Eyüp Demir, "Okuldan izin almasaydı son ders o depreme yakalanmayacaktı. Ecel mi çekmiş, ne diyeyim kaderi mi? Son derste izin alıyor halbuki dersi var babasına ulaşsaydı telefonda babası izin vermezdi. Babasına ulaşamayınca çıkıp eve gitmiş 20-30 dakika sonra da deprem olmuş" dedi.

"7 KATLI BİNAYI 8'LİK DEMİR TUTAR MI?"

Acı haberi alınca İzmir'e gittiğini ve enkazı da gördüğünü anlatan Eyüp Demir, binada uygun demir kullanılmadığını söyledi̇. Demir, "Müteahhide değil en başta onlara göz yuman kontrolörlere hesap sorulsun. Onların üstüne gidilsin neden izin verildi? 8'lik demir o kolonları tutar mı, 7 katlı binanın kolonlarına 8'lik demir konulmuş ya hangi vicdan bunu kabul eder?" diye isyan etti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika Ayda bebek mucizesi! 3 yaşındaki Ayda Gezgin 91 saat sonra çıkarıldı - Haberler
GÜNDEM3 yaşındaki Ayda bebek 91'inci saatte enkazdan ...
İZMİR'DE DEPREM: Tsunami travması! - Haberler
GÜNDEMTsunami travması!
Balık tutmak isterken canından oldu
GÜNDEMBalık tutmak isterken canından oldu
Son dakika: 7 katlı binada yangın paniği! 30 kişi mahsur kaldı - Haberler
GÜNDEM7 katlı binada yangın paniği! 30 kişi mahsur kaldı
İzmir depremi son dakika! Anne, baba ve 2 yaşındaki Ateş! Yürek yakan veda! - Haberler
GÜNDEMAnne, baba ve 2 yaşındaki Ateş! Yürek yakan veda!
Cem Küçük kimdir? Cem Küçük sağlık durumu nasıl?
GÜNDEMCem Küçük kimdir?
SON DAKİKA KORKUNÇ OLAY: Boşama aşamasındaki eşi ve ailesini katletti! - Haberler
GÜNDEMBoşama aşamasındaki eşi ve ailesini katletti!
ALES/2 sınavı ne zaman? 2020 ALES sınav tarihi
GÜNDEMALES sınavı ne zaman?
Son dakika haberi... Karantinadaki hamile kadın bebeğini kaybetti!
GÜNDEMKarantinadaki hamile kadın bebeğini kaybetti
Son dakika haberi: Gamze Açar'ın ölümünde flaş gelişme! - Haberler
GÜNDEMGamze'nin ölümünde flaş gelişme!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X