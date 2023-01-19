Pasaport yenileyecekti! Parmak izi uzmanına parmak izi şoku!

Olay Yeri ve Kimlik Tespiti Şube Müdürlüğü’nde yıllarca çalışan ve parmak izi konusunda da uzman olan emekli polis memuru Naci Bayburt, geçtiğimiz hafta insanı şoke eden bir olay yaşadı.

İşlemler için parmak izi alınan Bayburt'a, görevli memur, alınan parmak izinin geçmiş parmak iziyle uyuşmadığını bu yüzden pasaportun yenilenemeyeceği söyledi. Şaşkınlık yaşayan Bayburt, görevli memura, parmak izi uzmanı olduğunu ve parmak izlerinin hiçbir zaman değişmeyeceğini söyledi.

"PASAPORTUNUZU YENİLEYEMEYİZ" YANITINI ALDI

Bu sorunun giderilmesi için sorumlu müdüre de çıkan Bayburt’a, “Sistem böyle diyorsa pasaportunuzu yenileyemeyiz” denildi.

YENİ PARMAK İZİ ALINDI, YENİDEN BAŞVURU YAPTI

Görevliye parmak izinin manuel alınıp karşılaştırılmasını öneren Bayburt’a, yeni başvuru yapıyormuş gibi işlem yapılırsa pasaport verileceği söylendi. Başka seçimi kalmayan Bayburt, pasaporta yeni başvuruymuş gibi işlemlerini yaptı. Parmak izi yeniden alındı ve ücret olarak 501 lira para ödendi. Değişim durumlarda ücret alınmıyordu.

“SORUN BÜYÜK”

Bayburt yaşadığı olayı şöyle anlattı: “Parmak izleri değişmez. Sistemde büyük yanlışlık var. Müdüre hanıma sistemdeki yanlışı tek tek anlattım. Benim parmak izlerim tutmuyorsa o zaman sahtecilik yapıyorum; polis çağırın beni aldırın, cihaz benim parmak izimi okumuyorsa manuel olarak stampa ile parmak izimi alın ve teyit edin, parmak izi okumayı bilmedikleri için onu da yapamadılar. Sorun büyük.”

BİRÇOK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ POLİSE YÖNLENDİRİYOR

Başına gelen bu olaydan sonra emniyette bir olay yeri inceleme büroya gittiğini anlatan Bayburt, “Durumu arkadaşlara anlattım. Raftan klasörü alıp bana uzattılar. Abi, ilçe nüfus müdürlüğünde de aynı konular çok yaşanıyor. 'Vatandaşın parmak izi, eski parmak iziyle tutmuyor' diye yazı ile bize gönderiyorlar. Biz de parmak izlerine bakıyoruz. Vatandaşın parmak izleri tutuyorsa yazı ile bildiriyoruz; vatandaşın işi görülüyor. Ancak İl Nüfus Müdürlüğü beni polise yönlendirmedi. Sıkıntı var bu sistemde. Sistemin düzeltilmesi lazım” diye konuştu.