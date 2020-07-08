Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Olayda genç kadın, yaşadığı şiddeti anlatmaması için Arkun'un kendisine tehditte bulunduğunu da belirtmişti. Şikayetçi olan genç kadın, yaşadığı dehşeti çektiği bir video ve fotoğraf ile birlikte savcılığa sunmuştu.

Emrah Doğru'nun haberine göre, İstanbul Anadolu 1.Aile Mahkemesi de, genç kadının şikayeti üzerine 4 aylık koruma karar verdi.

Kararda, Arkun'un 4 ay süreyle şiddet mağduru genç kadının evine ve iş yerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla da rahatsız etmemesine hükmedildi.