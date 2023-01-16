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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Sahte diş doktoruna 5 yıl hapis istendi!
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Sahte diş doktoruna 5 yıl hapis istendi!

Kırklareli'nde, bir hastaya hekim olmadığı halde diş tedavisi uyguladığı sırada yakalanan daha sonra ise tutuklanan D.N., hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı

Son dakika haberleri: Sahte diş doktoruna 5 yıl hapis istendi!
AA

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü'nce D.N. hakkında Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığına, tıp biliminin uygulanması için aranan koşulları içeren kanuna muhalefetten suç duyurusunda bulunuldu.

MUAYENE SIRASINDA YAKALANDI

AA'da yer alan habere göre başlatılan soruşturma kapsamında şehir merkezindeki bir iş yerinde polis ekiplerince arama yapıldı. İncelemede iş yerinin diş tedavilerinin yapılabileceği düzende olduğu, bu sırada "sahte diş hekimi" D.N'nin eldiven taktığı, hasta koltuğunda bir kişinin, bekleyen de iki kişinin olduğu görüldü.

TUTUKLANIP SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli D.N. gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanan D.N, daha sonra avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

HAKKINDA İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından D.N'nin "1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a Muhalefet" suçundan yargılanması talebiyle hazırlanan iddianame, Babaeski Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

D.N. için 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, şüphelinin bulunduğu iş yerinde polis ekiplerince arama yapıldığı sırada bir kişiyi muayene ederken suçüstü yakalandığı bilgisi yer aldı.

MUAYENE VE TEDAVİ YAPMADIĞINI SÖYLEDİ

İddianamede ifadesine yer verilen D.N, iş yerini "manevi ablası" olduğunu öne sürdüğü diş hekimi S.Ö.G. adına kiraladığını, herhangi bir kişiye muayene ve tedavi yapmadığını savundu.

"TALEBİNİ KIRAMADIM KABUL ETTİM"

Daha önce İstanbul'da diş hekimlerinin yanında çalıştığını ileri süren D.N'nin, "Olay günü arama sırasında S.D'nin dişlerini yapıştırması talebini kıramadım ve kabul ettim. İş yerindeki malzemeleri kullanarak, kaplamaların üzerine yapıştırıcı sürdüğüm sırada polisler geldi." şeklinde yaptığı savunma iddianamede yer aldı.

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