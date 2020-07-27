Kenan Butakın kbutakin@haberturk.com

Türkiye, 27 Haziran gecesi feci bir olaya sahne oldu. Kentin Gevaş ilçesinin Altınsaç Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü´ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü.

Hasnian Mahdi (17)

Medeni Akbaş´ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında 11 gün sonra batan teknenin yeri Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzaklıktaki, gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi.

ŞU ANA KADAR 61 CANSIZ BEDENE ULAŞILDI

Teknenin yerinin belirlenmesinin ardından çalışmaların yoğunlaştığı Çarpanak Adası açıklarında da, Sahil Güvenlik, Sualtı Arama Kurtarma (SAK),Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma iç güvenlik timlerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda 61 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Wafa Haider (19)

Habertürk ise Türkiye’yi dehşete düşüren olaydan sonra yaşanan çarpıcı detaylara ulaştı. Buna göre, gölden çıkarılan cansız bedenlerin kimliklerinin tespit edilmesinde geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme yaşandı.

Adnan Mustafa (31)

Çoğunluğunu Afganistan ve Pakistan uyrukluların oluşturduğu göçmenlerin yakınları, Van Barosu’na ulaşarak yakınlarının fotoğraflarını iletti.

ÇOĞUNLUĞU PAKİSTAN VE AFGANİSTAN UYRUKLU

Feci olayda, çoğunluğunu Pakistan ve Afganistan uyrukluların oluşturduğu göçmenlerin maddi imkansızlıklardan dolayı Türkiye’ye gelemeyen yakınları ise, ölenlerin fotoğraflarla teşhis edilmesi talebinde bulundu.

Faisal Mahmood

Pakistan, Afganistan ve Hollanda gibi bazı Avrupa ülkelerinde yaşayan göçmenlerin yakınları, sosyal medya aracılığıyla yakınlarının fotoğraflarını ve kimlik bilgilerini avukatlar aracılığıyla soruşturmanın devam ettiği Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

İletilen kimlik ve fotoğraf bilgileriyle de hayatını kaybeden göçmenlerden Pakistan uyruklu Hasnian Mahdi, Faisal Mahmood, Wafa Haider ve Adnan Mustafa’nın cansız bedenleri teşhis edildi. Afganistan Büyükelçiliği’nin de birçok Afgan göçmeni tespit ederek cenazeleri teslim aldığı öğrenildi.

Feci olayda ayrıca, Van Gölü yüzeyinde bulunan cansız bedenlerin vücut bütünlüklerinin bozulduğu, tekne içerisinde olan göçmenlerin cansız bedenlerinin ise daha çabuk teşhis edilebildiği kaydedildi.