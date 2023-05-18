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Haberler Gündem 3. Sayfa İddianın sonu kötü bitti! Vagon üzerinde selfie çekmek isteyen genç yaşam mücadelesi veriyor! - Son dakika haberler
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O anlar kamerada! Vagon üzerinde selfie!

Kırıkkale'de lise öğrencisi 15 yaşındaki Muhammed Ali Altundal, arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine garda selfie yapmak için çıktığı yük vagonunun üzerinde akıma kapılıp, ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Altundal hastanede yaşam savaşı veriyor

İddianın sonu kötü bitti! Vagon üzerinde selfie çekmek isteyen genç yaşam mücadelesi veriyor! - Son dakika haberler
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DHA

Kırıkkale'de olay, 6 Mayıs günü saat 16.30 sıralarında Fabrikalar Mahallesi, Millet Bulvarı´ndaki Kırıkkale Garı´nda meydana geldi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİ ATLATTILAR

DHA'da yer alan habere göre lise 2'nci sınıf öğrencisi Muhammed Ali Altundal (15), arkadaşlarıyla birlikte güvenlik görevlilerini atlatıp girdikleri garda yük vagonlarının bulunduğu alana geçti.

AKIMA KAPILIP YERE DÜŞTÜ

Altundal, arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine selfie yapmak için vagonun üzerine çıktı. Aldundal, elini kaldırdığı sırada üstten geçen yüksek gerilim hattı nedeniyle akıma kapılarak yere düştü.

ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

Ağır yaralanan Altundal, arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı, ardından da Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Altundal'ın akıma kapıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Altunal'ın merdivenden vagona çıktığı, bu sırada akıma kapılarak yere düştüğü görüldü. Bir arkadaşının da Altundal'ın arkasından vagona çıktığı da görüntüde yer aldı.

"BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE YANIYOR"

Baba Hidayet Altundal, oğlunun arkadaşları ile girdiği iddia üzerine vagona çıktığını belirterek, "Arkadaşlarıyla iddiaya giriyorlar. Arkadaşları 'çıkamadın' falan diye söylenince, hırslanıyor. Yük vagonuna çıkıp elini kaldırdığı sırada akım üzerine şelale şeklinde yağıyor. Bu ara alev alıp yere düşüyor. Güvenlik görevlisi arkadaşlar hemen anında hızlı bir şekilde müdahale etmeye çalışıyor. Ama birkaç dakika içinde yanıyor" dedi.

"SOSYAL MEDYA İÇİN HAYATLARINI TEHLİKEYE ATIYORLAR"

Oğlunun hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten Altundal, "4 gündür buradaki hastanede. Doktorlar hayati riskinin azaldığını söyledi. Şu an iyiye gidiyor. Ne kadar biz buna 'yapma, etme bu tür şeyleri, riskli işlere girme' desek de bu yaştaki çocuklar maalesef böyle adrenalin işleri yapıyorlar. Özellikle 15 ve 18 yaşındaki çocuklara hep şunu söylemek istiyorum; bu tür tehlikeli işlere girmesine gerek yok. Selfie yapmak için, işte Tiktok'tu, oydu buydu falan gibi sosyal medyada paylaştığı resimler için hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Bu olay gerçekten çok üzücü. Muhammed de bunun çok pişmanlığını yaşıyor. Diğer evlatlarımız da bu pişmanlığı yaşasın istemiyoruz. Onun için buradan bütün çocukları uyarıyorum; lütfen dikkatli olsunlar. Sosyal medyadan uzak kalma gibi bir şansları yok; ama tehlikeli resimler, görseller çekmesine de gerek yok evlatlarımızın" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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