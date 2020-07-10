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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberler...Gazi Mahallesi'nde iki gencin ölümüyle ilgili davada flaş gelişme!
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Son dakika haberi! Polis memurlarına istenen ceza belli oldu

Gazi Mahallesi’nde 2017 yılında polisin ateş açtığı araçtaki Barış Kerem (18) ve Oğuzhan Erkul’un (18) hayatını kaybetmesi ve iki gencin de yaralanmasına ilişkin davada, sanık 4 polis memuru ile ilgili savcı görüşünü açıkladı. Mütalaada, dört polis memurunun "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep edildi

Gazi Mahallesi
Serdar Kulaksız

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan polisler E.E., Z.S., D.B. ve K.A. katılmadı. Polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Barış Kerem ve Oğuzhan Erkul’un aileleri, avukatları ve sanıkların avukatı da hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, duruşmada görüşünü açıklayan savcı, sanıkların 5-7 metrelik mesafeden ateş etmeye başladıkları, aracın durmaması üzerine araç 30 metre açılana kadar ateş etmeye devam ettikleri, atışın tamamı aracın üst bölgesine yapılmadığından ölüm sonucunu istemediklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ

Mütalaada, 4 sanık polisin orantılı hareket sınırını, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak aştıkları gerekçesiyle "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, tarafların mütalaaya karşı görüşlerini sunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

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