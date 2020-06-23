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HaberlerGündemSon dakika haberleri! Bursa'da 250 kişilik ekip Derya'yı arıyor! - Haberler
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Bursa'da 250 kişilik ekip Derya'yı arıyor!

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan genç kızı arama çalışmalarına, havanın aydınlanmasıyla yeniden başlandı. 17 yaşındaki Derya Bilen'in 250 kişilik bir ekip tarafından arandığı öğrenildi

Bursa'da sel felaketi
AA

Bursa'yı vuran ve 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan sel felaketinin ardından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD),selde kaybolan Derya Bilen'i (17) arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde devam edildi. Bursa AFAD Müdürlüğü eş güdümündeki çalışmalara Afyonkarahisar, Balıkesir, Eskişehir, İzmir, Kütahya ve Manisa AFAD Müdürlükleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İtfaiyesi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE),112 Acil Servis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK),Jandarma Özel Harekat (JÖH),asayiş ve trafik timleri, emniyet müdürlükleri ve sivil toplum kuruluşlarından 250 kişilik personel ve gönüllü vatandaşlar katıldı.

SELE KAPILDIĞI YERDEN ARANMAYA BAŞLANDI

AA'da yer alan habere göre aramalara, ailenin hobi bahçesi olarak kullandığı ve sele kapıldıkları evin bulunduğu yerden başlandı. JAK ekibi, evin bulunduğu bölgeden başlayıp gün boyunca derenin olduğu araziyi arayacak. Diğer ekipler de önlemlerini alarak aramalara aynı noktadan başladı.

KARADAN VE HAVADAN ARANIYOR

Deniz polisi de aramalara, su altından katılmak için hazır bulundu. Genç kızın kaybolduğu alanda çalışmalar, karadan arama kurtarma ekipleri ve ekipmanlarının yanı sıra arama kurtarma köpekleriyle, havadan da drone ile yürütülüyor.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

İlçeye bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde etkili olan kuvvetli sağanak sele yol açmıştı. Bu mahallelerdeki yollar su altında kalmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti. Dudaklı Mahallesi'nde engelli Kader Akbaba'nın cansız bedenine ulaşılmış, Kayacık Mahallesi'nde de sel sularına kapılan 5 kişiden Ahmet, Türkan, Medine ve Nazime Bilen'in cansız bedenleri bulunmuştu.

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