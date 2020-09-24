DHA

İstanbul Arnavutköy'de çifte cinayet yaşandı. Edinilen bilgiye göre Ersin Yılmaz, Hacımaşlı mevkii ormanlık alanda eşi Elif Yılmaz'ı silahla ateş ederek öldürdü. Ersin Yılmaz daha sonra Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hıdır Sokak üzerindeki Emrah Erdoğan'ın yaşadığı eve giderek zili çaldı. Şüpheli zili çalarken, Erdoğan'ın eşi kapıyı açtı.

EVE GİRİP KURŞUN YAĞDIRDI

DHA'da yer alan habere göre Ersin Yılmaz bir anda eve girerek Erdoğan'a silahla ateş etmeye başladı. Erdoğan kanlar içinde yere düşerken, saldırgan hızla evden çıkarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan komşular durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emrah Erdoğan'ın öldüğünü belirledi. Gözlerinin önünde eşi öldürülen kadın sinir krizi geçirdi. Polisin soruşturması devam ederken, kaçan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

İKİ CİNAYETİ DE KABUL ETTİ

Ersin Yılmaz'ın polis sorgusunda iki cinayeti de işlediğini kabul ettiğini söylediği öğrenildi. Ersin Yılmaz'ın gözaltındaki işlemleri devam ederken, polisin soruşturması çok yönlü olarak devam ediyor.