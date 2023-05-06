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Unutmadık... Tarifsiz acı 3 ay oldu!

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'ta yaşanan ve yüreklerimizi kavuran depremlerin üzerinden tam 3 ay geçti. 50 bin 783 canımızı kaybettiğimiz, yüz binlerce insanımızın yaralanmasına neden olan deprem yüreklerimizi enkaza çevirdi. 4.1 milyon kişinin evinden ayrılmasına neden olan felaket, 1.5 milyon insanımızın evsiz kalmasına neden oldu

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  • Unutmadık! Tarifsiz acı 3 ay oldu... İşte 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin acı bilançosu! - Gündem haberleri

    Türkiye'yi sarsan 6 Şubat depreminin üzerinden tam 3 ay geçti. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat: 04.17'de, Elbistan ilçesinde ise saat: 13.24'te peş peşe yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki felakette, Türkiye'de 50 bin 783, Suriye'de ise 8 bin 476 kişi hayatını kaybetti.
  • Unutmadık! Tarifsiz acı 3 ay oldu... İşte 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin acı bilançosu! - Gündem haberleri

    24 BİN ARTÇI DEPREM OLDU

    Yüz binlerce insanımızın yaralandığı, uzuvlarını yitirdiği depremin ardından büyüklüğü 6.7'ye ulaşan 24 binden fazla artçı sarsıntı meydana geldi. Lübnan'dan Ürdün'e, Irak'tan Mısır'a kadar 350 bin kilometrekarelik bir alanda hissedilen deprem, 14 milyon kişiyi etkiledi.
  • Unutmadık! Tarifsiz acı 3 ay oldu... İşte 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin acı bilançosu! - Gündem haberleri

    11 İLDE HASAR TESPİT ÇALIŞMASI YAPILDI

    Depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Elazığ kentlerinde 7 bin 100 personel ile hasar tespit çalışmaları yaptı.
  • Unutmadık! Tarifsiz acı 3 ay oldu... İşte 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin acı bilançosu! - Gündem haberleri

    16 ŞUBAT'TA İLK RAPOR YAYINLANDI

    Çalışmaların ardından Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 16 Şubat 2023 tarihli rapor hazırladı. Rapor, depremin 11 ildeki yıkımının ayrıntılarını ortaya koydu. Rapora göre, 11 ilde toplam 717 bin 614 binanın 90 bin 609’u acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina olarak belirlendi.
  • Unutmadık! Tarifsiz acı 3 ay oldu... İşte 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin acı bilançosu! - Gündem haberleri

    DEPREMDE 35 BİN 355 BİNA YIKILDI

    Depremde Türkiye'de, en az 35 bin 355 bina yıkıldı ve aralarında Gaziantep Kalesi, Habib-i Neccar Camii, Kahramanmaraş Ulu Camii, Hatay Meclis Binası, Şirvan Camii, Adıyaman Ulu Camii, Elbistan Ulu Camii ve İskenderun'daki Latin Katolik Kilisesi'nin de bulunduğu birçok tarihi yapı ağır hasar aldı veya yıkıldı.
  • Unutmadık! Tarifsiz acı 3 ay oldu... İşte 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin acı bilançosu! - Gündem haberleri

    41 BİN BİNANIN ENKAZI KALDIRILDI

    Deprem bölgesinde 41 bini aşkın binanın enkazı kaldırıldı. 11 kenti vuran depremin ardından 66 bin konteyner ev kurulurken bu sayının 100 bine ulaşacağı da açıklandı.
  • Unutmadık! Tarifsiz acı 3 ay oldu... İşte 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin acı bilançosu! - Gündem haberleri

    4.1 MİLYON KİŞİ EVİNDEN AYRILDI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en son 1 Mart'ta yaptığı açıklamaya göre, 3.3 milyon kişinin deprem bölgesi dışına çıktığı, 800 bin kişininse köylerine gittiği belirlendi. Bu iki rakam toplandığında, 4.1 milyon insanımızın evlerini terk ettiği ortaya çıktı. Bu sayının 5 milyonu bulduğu da dile getirildi.
  • Unutmadık! Tarifsiz acı 3 ay oldu... İşte 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin acı bilançosu! - Gündem haberleri

    1.5 MİLYON KİŞİ EVSİZ KALDI

    Depremlerin ardından Birleşmiş Milletler tahminlerine göre 1.5 milyon kişi evsiz kaldı. Etkisi geniş bir bölgeye yayılan depremler göç hareketliliğini de beraberinde getirdi. Afet sonrası 2.3 milyon insanımız barınma sorunu yaşadı.
  • Unutmadık! Tarifsiz acı 3 ay oldu... İşte 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin acı bilançosu! - Gündem haberleri

    317 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda, 108 müteahhit, 173 yapı sorumlusu, 18 yapı sahibi ve binalarda değişiklik yapan 18 kişi olmak üzere toplam 317 şüpheli tutuklandı.
  • Unutmadık! Tarifsiz acı 3 ay oldu... İşte 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin acı bilançosu! - Gündem haberleri

    DEPREMİN MALİYETİ 2 TRİLYON LİRA OLDU

    Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 18 Mart 2023'te yayımlanan rapora göre depremlerin Türkiye ekonomisine toplam maliyeti 2 trilyon lira (103 milyar $) oldu. Bu büyüklüğün 2023 yılı milli gelirinin yaklaşık yüzde 9’una ulaşabileceği öngörüldü.
  • Unutmadık! Tarifsiz acı 3 ay oldu... İşte 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin acı bilançosu! - Gündem haberleri

    MİLLİ GELİRDE 351 MİLYAR TL'LİK KAYIP

    Deprem bölgesine yapılan tüm destek ve harcamalarla ile milli gelir azalması nedeniyle toplam 351 milyar liralık kayıp oluştuğu belirtildi.
  • Unutmadık! Tarifsiz acı 3 ay oldu... İşte 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin acı bilançosu! - Gündem haberleri

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