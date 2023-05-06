Unutmadık... Tarifsiz acı 3 ay oldu!

4.1 MİLYON KİŞİ EVİNDEN AYRILDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en son 1 Mart'ta yaptığı açıklamaya göre, 3.3 milyon kişinin deprem bölgesi dışına çıktığı, 800 bin kişininse köylerine gittiği belirlendi. Bu iki rakam toplandığında, 4.1 milyon insanımızın evlerini terk ettiği ortaya çıktı. Bu sayının 5 milyonu bulduğu da dile getirildi.