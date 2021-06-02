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Hafta sonu İstanbul'da seçim var! 14 mahallede muhtarlık seçimi

İstanbul'da 14 mahalle, bu pazar yapılacak seçimle yeni muhtarlarını belirleyecek. Muhtar adayları, seçime günler kala kapı kapı dolaşarak oy istemeye devam ederken, mahalleliler, sağlık ocağı ve yeşil alan istiyor. Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi'nde vefat eden muhtar babasının yerine aday olan Ergün Akgün, Nasip olursa biz devam ettireceğiz. İnşallah mahallemizi daha güzel yerlere getirebilmek için uğraşacağız dedi.

Son dakika: Hafta sonu İstanbul'da seçim var! 14 mahallede muhtarlık seçimi
Hafta sonu İstanbul'da seçim var!
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DHA

Ölüm ya da farklı nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 6 Haziran Pazar günü, seçimlerin tekrarlanmasına ve ara seçim yapılmasına karar verildi. Türkiye genelinde 753 yerde sandığa gidilecek seçimde İstanbul'da da 14 mahalle yeni muhtarlarını belirleyecek. Muhtar adayları, sandıktan en fazla oyu alabilmek için aralıksız çalışıyor. Aday oldukları mahallelere pankartlar ve posterler asıp, el ilanları dağıtan muhtar adayları, kapı kapı dolaşıp, oy istiyor. Mahalle sakinlerinin muhtar adaylarından talep ettiklerinin başında ise; yeşil alan, park ve sağlık ocağı yapılması geliyor.

TEK KADIN ADAY

Bayrampaşa Vatan Mahallesi'nde biri kadın 6 aday muhtarlık yarışına katıldı. Halen aza olan tek kadın aday Dilek Teksoy, 2014 yılından beri muhtarlıkta çalışıyorum. Muhtarımız vefat ettiği için ara seçim olacak. Altı adayız, tek kadın adayım. Seçim havası oluştu.Beş erkeğe karşı tek kadın olmam da bir ilgiye neden oluyor. Sağlık ocağımız eksik. Seçilirsek öncelikle bunu dile getireceğiz dedi. Vefat eden muhtarın yerine vekalet eden Sebahattin Uçar da Vatan Mahallesi'nde aday oldu. Uçar, 6 aday olduğunu söyleyerek, Ben de adaylardan biriyim. Hepsi buranın insanı. Hepsine başarılar diliyorum. Bu bir yarış. Kazanmakta var kaybetmekte. Seçim atmosferi oluştu. Hararetli sürüyor. Herkes evlere gidiyor. Pusulalarını veriyor. Sokakta olsun evlerde olsun diyaloğa girdi herkes diye konuştu.

VEFAT EDEN BABASININ YERİNE ADAY OLDU

Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi'nde ise 3 aday bulunuyor. Vefat eden muhtar babasının yerine aday olan Ergün Akgün, Rahmetli babamdı muhtar. Nasip olursa biz devam ettireceğiz. İnşallah mahallemizi daha güzel yerlere getirebilmek için uğraşacağız ifadelerini kullandı. Diğer adaylardan biri olan Hüseyin Aksoy, En büyük sorunumuz çocuk parkı. Gençlerimizin top oynayacağı alan yok bunlara talibim dedi.

MUHTARLAR ÇEKİŞİYOR

Oy vermek için pazar günü sandığa gidecek olan seçmenlerden Ergün Sırmalı ise, 57 yıldır Vatan Mahallesi'nde yaşadığını belirterek, Hayırlısı olsun. Sağlık ocağımız ve park eksiğimiz var. Bayrampaşa'nın en eski mahallerinden burası şeklinde konuştu. 60 senedir aynı mahallede yaşayan Muzaffer Göçmen, Heyecan var. Muhtarlar çekişiyor dedi.

SEÇİM HEYECANI YAŞANAN MAHALLELER

Bayrampaşa Vatan Mahallesi, Kağıthane Telsizler Mahallesi, Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi, Beşiktaş Cihannüma Mahallesi, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi, Güngören Sanayi Mahallesi, Şişli Mecidiyeköy ve Feriköy Mahalleleri, Çatalca Ormanlı ile Kaleiçi Mahalleleri, Beyoğlu Asmalı Mescit, Kalyoncu Kulluğu, Katipmustafa Çelebi Mahalleleri ve Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi.

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