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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Halay cinayeti! Bıçakladı
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Halay cinayeti! Karnından bıçakladı

Tekirdağ'da bir düğünde halay çekilirken çıkan tartışma cinayetle bitti. Müziğin kesilmesi üzerine çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ferdi Alparslan bıçaklandı. Ağır yaralanan Alparslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Son dakika: Halay cinayeti! Bıçakladı
Halay cinayeti!
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DHA

Tekirdağ'da bir düğünde halay çekilirken çıkan tartışma sonrası Erhan A. (28), Ferdi Alparslan'ı (25) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Hayrabolu ilçesi Soylu Mahallesi'ndeki bir düğünden sonra meydana geldi. İddiaya göre, düğün sırasında çekilen halayda müziğin kesilmesi üzerine Erhan A. ile Ferdi Alparslan arasında tartışma yaşandı. Tartışma, araya girenler tarafından büyümeden önlendi.

Ancak düğünün dağılmasının ardından ikili yeniden tartıştı. Erhan A., üzerindeki bıçakla Alparslan'ı karın bölgesinden bıçakladı. Alparslan, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Erhan A.'nın, yapılan kontrolünde, 1.10 promil alkollü olduğu belirlendi.

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