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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Hatay'da antrepo yangını
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Son dakika: Hatay'da antrepo yangını! Müdahale sürüyor

Son dakika haberi... Hatay'ın Arsuz ilçesindeki bir antrepoda yangın çıktı. Yükselen dumanın kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor

Son dakika: Hatay'da antrepo yangını
Hatay'da antrepo yangını: Müdahale sürüyor
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DHA

Yangın, sabahın erken saatlerinde Arsuz'a bağlı Narduzu Mahallesi'ndeki gümrük mallarının bulunduğu antrepoda çıktı.

DHA'nın haberine göre; yükselen dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, antrepoyu tamamen saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın nedeniyle oluşan duman kilometrelerce uzaklıktan görülürken, ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor.

HAVADAN DA MÜDAHALE EDİLİYOR

Bölgeye, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğünce helikopter de sevk edildi.

Alevlerin diğer antrepolara sıçramaması için o bölümlere yönelik soğutma çalışmaları yapılıyor. Öte yandan, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven ve İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da bölgede incelemede bulundu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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