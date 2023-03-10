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Hatay'da görev yapan 2 bin 700 komando kentten ayrıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da görev yapan 2 bin 700 komando kentten ayrıldı

Son dakika: Hatay'da görev yapan 2 bin 700 komando kentten ayrıldı
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DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kastamonu'dan Hatay'a giderek arama- kurtarma çalışmalarında görev alan 2 bin 700 komando, sloganlar eşliğinde yürüyüp, komando marşını okuyarak kentten ayrıldı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında görev yapan 2 bin 700 komando, 8 Şubat'ta Hatay'a gitti. Burada arama- kurtarma çalışmalarında yer alan ve birçok canı kurtaran komandolar, bölgede asayişin sağlanması konusunda da görev aldı.

Komandolar, 1 aylık görev süresinin ardından Hassa ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde yürüyerek, 'Her şey vatan için' ve 'Vatan sana canım feda' sloganları attı. Askerler daha sonra komando marşını okuyarak kente veda etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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